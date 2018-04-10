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未來十年 中國GDP年均增長6%

2018-04-10 02:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫9日在博鰲亞洲論壇年會上表示，未來十年中國能保持6%的年均GDP增長率。到2025年，中國會成為第二次世界大戰後第三個從低收入經濟體行列步入高收入經濟體行列的經濟體。此前兩個實現跨越式發展的經濟體依次是韓國和台灣。

中新社報導，林毅夫表示，到2025年，全世界將有39%的人生活在高收入經濟體中，較之現在會翻倍。到2030年，中國有可能成為全球第一大經濟體，即使是考慮了匯率因素，也是如此。屆時，中國每年將貢獻全球GDP增量的30%以上。

1978年中國開始推行改革開放政策，迄今40年。林毅夫說，1978年中國人均GDP僅156美元，當時世界平均為490美元。當時，80%的中國人口生活在農村，84%的中國人口生活在「一天一美元」的國際貧困線下。

他表示，1978年到2017年間，中國GDP年均增長9.5%，貿易額年均增長14.8%，這是非常了不起的增長和開放的表現。2009年，中國超過日本，成為世界第二大經濟體。2010年，中國超過德國，成為最大出口國。2013年，中國超過美國，成為世界最大貿易國。

林毅夫稱，從建設社會主義現代化國家和現代化社會的中長期目標而言，中國正在走上一條新的發展之路。他堅信，在接下來的十年當中，中國能够保持6%的年均GDP增長率，這也是能滿足中國政府和人民各方面目標的增長率。

林毅夫北京大學韓國

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