中國減稅降費 效益逾7000億

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國財政部副部長程麗華9日在國務院新聞辦公室舉辦的吹風會上表示，今年中國已出台超過7000億元（人民幣，下同）的減稅降費措施。

中新社報導，4日召開的中國國務院常務會議決定，進一步減少涉企收費，降低實體經濟成本。此次會議確定的清理規範涉企收費措施，全年可減輕企業負擔3000多億元。程麗華表示，再加上3月28日召開的國務院常務會議確定的4000多億元減稅措施，今年中國已出台超過7000億元的減稅降費措施。

程麗華介紹，近年來，財政部會同有關部門努力以涉企收費的「減法」換取市場活力的「加法」。2013年以來，中央設立的行政事業性收費由185項減少至49項，減少幅度超過73%；其中涉企收費由106項減少至31項，減少幅度超過70%。政府性基金由30項減少至21項，減少幅度為30%。目前，保留的收費項目，主要涉及生態補償、耕地保護、資源類收費、政府還貸公路收費、考試收費和教育收費等。

程麗華表示，不完全統計，各省（區、市）自主清理本地區行政事業性收費超過770項，其設立的行政事業性收費項目平均減少至12項左右，其中涉企收費平均減少至3項左右。

程麗華表示，4月4日召開的國務院常務會議確定，進一步清理規範涉企收費，減輕市場主體負擔。清理規範的範圍不僅包括行政事業性收費和政府性基金項目，還涉及基本養老保險、失業保險、工傷保險、住房公積金，以及工程建設領域保證金等方面。清理規範的方式多種多樣，既停徵了部分收費項目，降低了收費標準，還延長了一些到期的收費減免措施，讓更多市場主體得到實惠。

吹風會上，程麗華回答如何防止亂收費反彈時表示，中國建立和實施了收費目錄清單一張網動態管理制度，主動接受社會監督，實行陽光收費，讓亂收費無處藏身；建立健全亂收費投訴舉報機制。