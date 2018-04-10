珠海橫琴 打造廣告創意基地

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



新華社報導，廣東自貿試驗片區、珠海市橫琴新區，正在承接港澳台優勢資源，打造廣告產業示範基地。

橫琴新區黨委書記牛敬表示，５年前橫琴已開始建設珠海市廣告產業集聚中心，由於承接港澳台產業資源的鮮明定位，次年便被有關部門認定為國家廣告產業試點園區，最近又被認定為省級廣告產業園區。

為承接好港澳台產業優勢資源，橫琴新區制訂了一系列優惠扶持政策，組建了專業運營管理機構，已建成商事服務平臺、產業孵化平臺、金融服務平臺、會務展覽展示平臺、信息交流平臺及「粵港澳創新－創意－創業」中心等公共服務平臺。

據悉，園區已吸引港澳臺地區多家廣告創意企業及具有成長性的企業落戶。它們構成了粵港澳大灣區廣告及關聯產業發展的新引擎。

截至去年底，園區共入駐企業685家，實現廣告經營額25億元人民幣，同比增長24.7%；納稅額近1.5億元，同比增長240%。

牛敬說，為方便更多港澳台廣告企業入駐，園區提供18棟開放式花園辦公空間、518套精裝修人才公寓、806個停車位，以及游泳池、網球場、創意餐廳、階梯教室、會議室、高速網絡、交通專線巴士等硬件設施，可為入駐企業提供全流程的專業支持和服務。