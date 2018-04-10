天津港服務 跨境貿易更便利

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津市口岸辦表示，天津口岸通過推廣提前報關模式、開通「跨境貿易便利化改革試點綠色通道」等舉措持續優化京津地區外貿營商環境，開展跨境貿易便利化改革試點，進一步壓縮通關時間、降低通關成本，打造天津口岸良好營商環境。

中新社報導，天津海關推廣提前報關模式，拓展企業提前報關規模。實行當日申報報關單「日清」機制。對適合非侵入式查驗的貨物，優先進行機檢查驗，提高機檢查驗比率至60%以上。企業可預約查驗單位在非工作時間和節假日辦理查驗手續。

對目的地為北京的進口汽車零部件產品，天津檢驗檢疫局以此為試點，設立北京進口貨物專報檢務窗口，實行「審單放行」2小時辦結工作機制，推行免予CCC認證證明的無紙化網上申請、網上審核和京津兩地聯網核銷。各檢務部門設立「專報窗口」，加大對北京企業進出口業務的服務力度。對於目的地為北京、抽中木質包裝檢疫的非法檢進口汽車零部件產品，以及北京企業出口、抽中口岸核查貨證的農產品，實施查驗綠色通道機制，無特殊情況下保障貨物隨到隨檢、當天完成。

與此同時，天津檢驗檢疫局會同天津市貿促會在符合自由貿易協定有關規定基礎上，全面簡化出口原產地證辦理流程，進一步壓縮簽證審核時長，限時2小時辦結。逐步推廣檢驗檢疫電子簽章和自助打印功能，推動實現全程網上辦理，降低企業簽證成本。

天津港集團開通「跨境貿易便利化改革試點綠色通道」，確保車輛通過閘口時間不超過2分鐘，提、落箱作業不超過30分鐘，港口查驗場確保6小時內將查驗集裝箱提箱到位，服務窗口辦理業務不超過10分鐘。同時，對重點企業重點貨類優先提箱、查驗作業，優先做好人力、設備等作業保障。

此外，由京津商務主管部門簽發的自動進口許可證，自收到內容正確、形式完備的相關材料後，1個工作日內完成審批。