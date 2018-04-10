一帶一路樞紐 「渝新歐」運全球

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶資深車友吳曦訂購的新款進口轎車，從德國搭乘渝新歐班列抵達重慶整車口岸，從訂購到提車不到20天。

「難以置信，以前至少要等兩個月」。吳曦說，以前進口汽車都是先通過海運抵達上海、天津等沿海城市，清關報檢後再轉運到重慶等內陸城市。

新華社報導，從中國西部直轄市重慶直達德國杜伊斯堡的「渝新歐」，是中歐班列的典型代表。中歐班列是指往來中國與歐洲及「一帶一路」沿線國家的集裝箱國際鐵路聯運班列，自2011年3月誕生以來，已發展至50多條線路，成為「一帶一路」倡議的重要載體。

「渝新歐」開行初期的貨單，2011年至2013年，重慶本地代工生產的筆記本電腦占比高達90%以上。渝新歐物流公司總經理漆丹坦言，那時候渝新歐班列的貨源非常單一，惠普、宏碁等IT企業的產品占了很大一部分。

從2014年起，貨單上的新成員開始增加。以電子產品為例，除筆記本電腦外，液晶面板、集成電路等門類齊全的高附加值產品也開始搭乘班列出口到歐洲。

數據顯示，2017年重慶筆記本電腦產量達到6095萬台，位居全球首位；液晶面板產量已達9128萬片，同比增長131.2%；集成電路、印製電路板產量也均同比增長30%以上。

如今，「渝新歐」貨單上的貨物已涵蓋電子產品、整車及零部件、通訊設備、機械、小家電、食品、醫藥、醫療器械等數十個大類。

與此同時，「渝新歐」回程貨物也從無到有，實現了從「有去無回」到滿載而歸的巨大變化。如今，進口整車及零部件已成為渝新歐回程班列的穩定貨源之一，而得益於跨境電子商務的崛起，母嬰用品、食品、保健品等歐洲商品，也成為貨單上的常客。

不僅如此，「渝新歐」貨源地正在從本地向全國甚至全球拓展，已覆蓋中國西南、華東、華南地區，以及日本、韓國、新加坡、越南等國家和地區，正在實現從「運本地」到「運全球」。

漆丹說，最初，渝新歐班列的貨物基本局限於重慶本地，而如今，重慶及西南地區貨源占比約50%，其他地區和國家占比約50%。

「運全球」的背後，是「渝新歐」的不斷延伸，即實現歐洲與亞洲的鐵路、公路、空運、水運的多式聯運：向東通過鐵水聯運與長江黃金水道無縫銜接，向南通過鐵公、鐵鐵、鐵海聯運聯通東南亞，向空中則通過鐵空聯運輻射香港、首爾、東京等地處重慶四小時航空半徑的亞洲城市。