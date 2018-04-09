螞蟻金服上市前換帥 馬雲：長江後浪推前浪

2018-04-09 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



螞蟻金服上市前換帥，阿里巴巴董事局主席馬雲今日向員工發出內部信宣佈，彭蕾將卸任螞蟻金服董事長，螞蟻金服CEO井賢棟將兼任董事長一職。

螞蟻金服由彭蕾一手創立至今8年，一開始名叫支付寶，如今支付寶已是號稱中國的新四大發明。

螞蟻金服預定今日將宣佈董事長異動人事，不過馬雲搶先發布內部公開信證實，馬雲也在內部信中表示，這是長江後浪推前浪，是人材隊伍上最大的成功。

馬雲也強調，這是螞蟻金服有史以來最重要的領導團隊更替，不僅僅是為了傳承，更重要的是蛻變。

今年3月螞蟻金服啟動了上市前最後一輪融資計畫，據AI財經社報導，估值超1000億美金。

彭蕾被卸任可能是功成身退，且成功不必在我。馬雲透露，彭蕾下一步是在阿里巴巴收購東南亞最大電子商務公司 LAZADA平台上參與全球業務，並繼續在女性和兒童權益保護投入心力。

彭蕾是阿裡巴巴的18位創始人之一，曾任阿里巴巴集團市場部和服務部副總裁、首席人力資源官，2014年10月起出任螞蟻金服董事長兼CEO。