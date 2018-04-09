併購狂人趙偉國 突辭中國紫光兩公司董座

2018-04-09 09:41 中央社 台北9日電



上海澎湃新聞報導，中國紫光集團董事長趙偉國以工作太忙為由，接連辭去紫光旗下兩家上市公司紫光股份和紫光國芯的董事長職務。

報導說，紫光股份8日突然發布「關於公司董事長辭職的公告」表示，公司第7屆董事會於當天收到趙偉國提交的書面辭職報告，趙偉國因工作繁忙申請辭去公司董事、董事長職務。辭職後，趙偉國不再擔任公司任何職務。

紫光股份說，趙偉國的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

不只是紫光股份，紫光旗下另一家上市公司紫光國芯股份有限公司也發布了趙偉國辭任董事長的公告。

據報導，51歲的趙偉國當天在微信朋友圈確認了辭職消息，並指「確實太忙，上市公司程序性工作太多，感謝關心，我永遠與紫光同在。」

陸媒引述大陸業內人士說，趙偉國雖辭去紫光股份和紫光國芯的董事長和董事，仍是紫光集團董事長。紫光旗下還有可能即將上市的「紫光展銳」和「長江存儲」，趙偉國可能要將更多精力放在紫光展銳和長江存儲事務上。

紫光股份的公告則說，這次公司董事會成員調整，將一步加強公司「雲服務」戰略的推進和實施。

與此同時，趙偉國在紫光旗下的上市公司接班人已浮出水面，為52歲的王慧軒。王慧軒現任紫光集團有限公司董事、聯席總裁，中青信投控股有限責任公司董事長、總裁。

紫光集團是北京清華大學旗下的高科技企業，是中國最大的綜合性積體電路企業。2016年開始，紫光相繼在武漢、南京、成都開工建設總投資額近1000億美元的存儲晶片與存儲器製造工廠。