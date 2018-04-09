大陸外匯存底 重返正成長

2018-04-09 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸的外匯存底在2018年3月重新返回正增長。中國人民銀行昨（8）日公布，3月外匯存底小幅增加83.38億美元，至3兆1,428億美元。分析人士認為，跨境資金流動總體將延續平穩，不過短期來看還需關注中美貿易爭端的擾動。

華爾街見聞報導，在截至1月末，大陸外匯存底曾出現「12連漲」，升至3兆1,614.6億美元，創出2016年9月以來高位。

不過，2月外匯存底下降270億美元，至3兆1,345億美元。對此，時任中國央行行長周小川曾解釋，主要有兩個原因，一個是匯率折算，還有一個是國際市場債券、股票等資產價格下跌。

對於3月外匯存底上升83億美元，國家外管局有關負責人解釋，3月主要渠道的外匯供求相對平穩，外匯市場繼續呈現供求平衡格局。國際金融市場避險情緒上升，主要非美元貨幣匯率相對美元升值，資產價格變動等多重因素共同作用，外匯存底規模回升。

澎湃新聞報導，整個3月，人民幣對美元匯率保持強勢，人民幣對美元中間價從2月末的6.3294升值到了3月末的6.2881，升值0.65%。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值3.70%，更多反映市場預期的人民幣對美元即期匯率累計升值3.21%，美元指數今年以來也累計下跌2.3%。

路透報導， 3月人民幣匯率儘管在下旬對美元有升值，但總體呈波動格局，預計跨境資金流動繼續保持弱平衡狀態，不會有明顯變化。