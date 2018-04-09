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趙偉國辭紫光兩子公司董座

2018-04-09 01:04經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

紫光集團董事長趙偉國 本報系資料庫
紫光集團董事長趙偉國 本報系資料庫
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現年51歲的紫光集團董事長趙偉國，昨（8）日突然接連辭去集團旗下兩大上市公司－紫光股份與紫光國芯董事長職務，理由是工作太忙。但消息傳出仍讓市場頗感意外，引發若干揣測。

澎湃新聞報導，紫光股份昨天突然發布「關於公司董事長辭職的公告」，表示第七屆董事會於當天收到公司董事長趙偉國提交的書面辭職報告，趙偉國因工作繁忙申請辭去公司董事、董事長職務。辭職後，趙偉國不再擔任公司任何職務。

紫光集團的旗下另一家上市公司紫光國芯，也於昨日發布趙偉國辭任董事長的公告。

新浪報導，紫光股份已宣布，控股股東紫光通信已推薦王慧軒為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，本次人員調整將進一步加強公司「雲服務」戰略的推進和實施。王慧軒現任紫光集團有限公司董事、聯席總裁。

紫光國芯則表示，將按相關程式儘快補選董事，選舉新任董事長，趙偉國的辭職不會影響公司董事會的依法規範運作，也不會影響公司生產經營和管理的正常進行。

報導稱，趙偉國昨天也在微信朋友圈，確認了自己辭職的消息，並表示「確實太忙，上市公司程序性工作太多，感謝關心，我永遠與紫光同在。」

業內人士認為，即便趙偉國辭去紫光股份和紫光國芯的董事長、董事一職，他仍然還是紫光集團的董事長。而且目前紫光旗下還有另外兩大可能即將要上市的平台「紫光展銳」和「長江存儲」，趙偉國此次辭職，可能是將更多的精力放到紫光展銳和長江存儲的事務上。

趙偉國早前曾表示，武漢、成都、南京三大基地建設，已籌集人民幣1,800億元資金，而發起註冊資本人民幣1,000億元的紫光國芯積體電路股份有限公司，則是為下一步發展籌集資金。

對於趙偉國來說，國芯集成將是紫光集團未來著力打造的航空母艦級積體電路平台，也是趙偉國當下和未來工作的重點，而這也許趙偉國同時辭去紫光國芯和紫光股份兩大上市公司董事長、董事職務的主因。

趙偉國被大陸媒體稱為「併購狂人」，過去幾年先後併購展訊和銳迪科，成為大陸晶片龍頭企業，並與英特爾達成股權合作，構建「從芯到雲」的產業鏈。趙偉國也曾有意入股力成、南茂等台灣業者。

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