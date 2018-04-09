北京瞭望／打不打貿易戰…答案將揭曉

2018-04-09 01:22 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春



中美貿易爭執，是戰是和尚末可知，種種議論，紛至沓來，當屬必然。然而北京有異過往地，傳出戰和不同的兩種聲音，好在海南博鰲，中共最高領導人將作出一條道路的宣示。

中美貿易爭端，隔一段時間就要發作一次，但真正有戰雲罩頭的要數這次。不管是真正的戰爭還是貿易戰、貨幣戰，都會有主和派和主戰派。今次北京不同的是，主戰派似乎在朝，主和派明顯在野，說主張戰主張得義無反顧的是官媒，講議和講得婉轉曲筆的是民間。

今次北京四大官媒都立場堅定的批美主打，其中大官媒下面的小官媒「環球時報」最為堅定，該報最新一篇周末社評，是要求「用打抗美援朝的意志打對美貿易戰」。

「抗美援朝」即五十年代初的韓戰，當年中共不計代價的出兵跨過鴨綠江，首度與美軍打仗。而環球時報認定，中美貿易戰的性質發生了變化，「兩國貿易戰很難以美日的化解模式加以解決。雙方都認為它事關各自國家在未來世界經濟中的地位和整個國家前途，那麼很可能雙方都會使出最大的力量，不惜代價地將貿易戰打下去，使它獲得某種決定性意義。」

所以環球時報評論鼓吹，「以當年抗美援朝那樣的意志堅決打垮特朗普政府的貿易進攻，正在作為中國上下的戰略決心樹立起來。抗美援朝給中國造成了損失，但它迫使美方在三八線上最終簽字，重創了華盛頓的戰略傲慢，贏得了之後很多年美國社會對中國的戰略尊重。今天的中美貿易戰，要求我們有同樣不怕犧牲、不惜代價的戰略氣概，堅決打出迫使美國將對華不斷揮舞的大棒當柴火燒掉的中美關係新局面。」

主戰聲音如此強硬，與過去歷次中美貿易之爭不同，民間主和聲音之多，也與過去相異，主和的包括建制內的智囊和建制外的獨立學者。

有位名叫陳虎的獨立學者，接連發出「在超越美國之前中國是否已經超越了俄羅斯」、「在超越美國之前中國是否必須先要學習日本」、「在超越美國之前中國是否可以離得開美國」三篇系列長文，在中國知識界廣泛流傳。

文中引述大量數據，來證明當今中美關係，是中國最重要的外交關係，現在和俄羅斯關係似乎也不錯，但只應是戰術上的，而與美國的關係絕對是戰略上的，其它國家無可替代。

雖然這種關係無可替代，但作者認為，今年以來中美貿易摩擦已經升級以及美國《台灣旅行法》正式簽發，中美關係急轉直下，正在經歷重大的危機節點，前景令人擔憂。

他呼籲：應該繼續允許讚美美國，同時，也必須允許反對美國聲音的存在。

消滅掉讚美美國的聲音，美國對此倒不會提出什麼抗議，但中國可能失去正常對外交往的良好心態。

作者認為應強調習近平講過的話：「中美兩國關係好，不僅對兩國和兩國人民有利，對世界也有利。我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。中美關係正常化45年來，兩國關係雖然歷經風風雨雨，但得到了歷史性進展，給兩國人民帶來巨大實際利益。」

兩種聲音，相持不下，這時只能去看博鰲宣示的道路了。中國國家主席習近平出席博鰲亞洲論壇年會，預定在10日發表主旨演講，這演講不僅會回應是戰是和的關切，還要回應對中國道路的關注。

有消息說，這博鰲演講的主題演講道路宣示，習近平不僅要勾勒其未來五年宏圖大計，還特別因應中國改革開放40周年這一特殊年份，來宣講中國的「改革再出發、開放新深入」，包括海南自由港等新布局，這將是對中美貿易戰的最直接回應。