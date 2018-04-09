大陸3月製造、服務業PMI 回落

2018-04-09 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



大陸3月財新中國製造業和服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。 美聯社 分享 facebook

大陸經濟3月出現轉弱跡象，3月財新中國製造業和服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落，分別低於2月0.6個和1.9個百分點，顯示大陸經濟景氣有所下滑，經濟走弱跡象逐漸顯現。

財新網報導，財新傳媒昨（8）日公布3月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.0；財新中國服務業PMI為52.3，均為四個月以來的低點。

受此影響，財新中國綜合PMI下降1.5個百分點至51.8，顯示經濟增速明顯放緩。

這一走勢與大陸國家統計局公布的走勢一異一同，統計局公布的3月製造業PMI為 51.5，服務業PMI指數為53.6，分別較2月上漲1.2個和下降0.2個百分點。

財新製造業及服務業PMI數據主要反映中小企業情況，大陸國家統計局公布的官方PMI數據主要以大企業為主。

分項數據看，兩個製造業PMI也存在較大差異。財新中國製造業PMI中，除出廠價格指數和產出預期指數上升，其餘指數均下降；而統計局製造業PMI中，原材料購進價格指數持平，其餘指數均有所上升。

從歷史數據來看，受春季開工因素影響，3月製造業PMI往往出現季節性反彈。興業證券首席經濟學家王涵認為，3月統計局製造業PMI超出市場預期，可能受到外需和財政支出較強的支撐，尤其3月作為第1季末，財政支出力度可能強於1月到2月，資金到位帶動建築業商務活動反彈，對內需形成一定支撐。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生認為，小型企業景氣度大幅好轉，或與在春節前後停產停工明顯有關，也可能與政策環境對民間投資更為友好相關。

儘管環保限產漸退出，但從每月看，高頻數據（數據採樣時間間隔較短）仍然偏弱。3月六大發電集團日均電力耗煤63.7萬噸，較1～2月平均值與上個時期降5%，與去年同期相比降2.5%，3月下旬明顯回升。

華創證券首席經濟學家牛播坤認為，由於春節較晚和全國兩會召開的擾動，3月復工整體弱於去年同期，預計3月工業生產將回落。