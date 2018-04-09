製造業好熱 陸全國用電量年增13.3%

2018-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家發改委指出，受主要經濟指標好轉拉動，今年前兩個月，大陸全國用電量增速創五年來新高，達1.06兆千瓦時，年增13.3%，增速較去年同期提高6.9個百分點。

新華社報導，發改委公布數據顯示，今年前兩個月，大陸全國第一產業用電量144億千瓦時，年增12.6%；第二產業用電量6999億千瓦時，年增11.5%；第三產業用電量1727億千瓦時，年 增18.8%；城鄉居民生活用電量1683億千瓦時，年增15.2%。第一、二、三產業和城鄉居民生活用電分別年增0.6、4.9、11.5和11.7個百分點。

「工業用電快速增長，是全社會用電增長的最主要拉動因素。」發改委經濟運行調節局有關負責人表示，今年前兩個月，工業用電量年增11.2%，年增速提高4.3個百分點，用電增長貢獻率55.6%。其中製造業用電量年增13%，年增速提高4.1個百分點。製造業的31個行業中，有29個用電增長。

這位負責人表示，雖然天氣、電能替代等因素對提高全社會用電增速有一定影響，但總體影響較小。今年以來，主要經濟指標表現好轉，是拉動全社會用電快速增長的主要原因。

數據並顯示，今年第一季，全國發電量達1.57兆千瓦時，年增10%，發電量和年增速處於近年較高水準。其中，火電1.18兆千瓦時，增長8.7%；水電1993.6億千瓦時，增長2.7%；風電955.6億千瓦時，增長37.9%；太陽能發電273億千瓦時，增長58.7%；核電588.7億千瓦時，增長12.7%。

這位負責人說，進入4月以來，發電量繼續保持快速增長。數據顯示，4月1日至6日全國發電量年增10.04%，年提高4.62個百分點，預計4月全社會用電量仍將保持平穩增長。