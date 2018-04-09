親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

製造業好熱 陸全國用電量年增13.3%

2018-04-09 01:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家發改委指出，受主要經濟指標好轉拉動，今年前兩個月，大陸全國用電量增速創五年來新高，達1.06兆千瓦時，年增13.3%，增速較去年同期提高6.9個百分點。

新華社報導，發改委公布數據顯示，今年前兩個月，大陸全國第一產業用電量144億千瓦時，年增12.6%；第二產業用電量6999億千瓦時，年增11.5%；第三產業用電量1727億千瓦時，年 增18.8%；城鄉居民生活用電量1683億千瓦時，年增15.2%。第一、二、三產業和城鄉居民生活用電分別年增0.6、4.9、11.5和11.7個百分點。

「工業用電快速增長，是全社會用電增長的最主要拉動因素。」發改委經濟運行調節局有關負責人表示，今年前兩個月，工業用電量年增11.2%，年增速提高4.3個百分點，用電增長貢獻率55.6%。其中製造業用電量年增13%，年增速提高4.1個百分點。製造業的31個行業中，有29個用電增長。

這位負責人表示，雖然天氣、電能替代等因素對提高全社會用電增速有一定影響，但總體影響較小。今年以來，主要經濟指標表現好轉，是拉動全社會用電快速增長的主要原因。

數據並顯示，今年第一季，全國發電量達1.57兆千瓦時，年增10%，發電量和年增速處於近年較高水準。其中，火電1.18兆千瓦時，增長8.7%；水電1993.6億千瓦時，增長2.7%；風電955.6億千瓦時，增長37.9%；太陽能發電273億千瓦時，增長58.7%；核電588.7億千瓦時，增長12.7%。

這位負責人說，進入4月以來，發電量繼續保持快速增長。數據顯示，4月1日至6日全國發電量年增10.04%，年提高4.62個百分點，預計4月全社會用電量仍將保持平穩增長。

太陽能發電核電

相關新聞

大陸3月製造、服務業PMI 回落

2018-04-09 01:11

陸經濟先行指標 顯示穩定向好

2018-04-09 01:51

成都高新區 億元人民幣搶才搶點子

2018-04-09 01:51

北京瞭望／打不打貿易戰…答案將揭曉

2018-04-09 01:22

大陸外匯存底 重返正成長

2018-04-09 01:04

陸今年GDP 估增6.5%

2018-04-09 01:04

趙偉國辭紫光兩子公司董座

2018-04-09 01:04

趙偉國 突辭紫光集團兩大上市子公司董事長

2018-04-08 22:25

大陸3月外匯存底 3.143兆美元

2018-04-08 15:42

霸道總裁劉強東回湘潭認親 送100億人民幣

2018-04-08 14:28

大陸「獨角獸」名單出爐 BAT夥伴占五成

2018-04-08 13:36

魯蛇出頭天 楊漢亮橫掃天涯

2018-04-08 13:28

大陸「獨角獸」巢穴 北上杭深占八成

2018-04-08 13:18

中共黨建伸向網企 6千黨員隨阿里巴巴分散各地

2018-04-08 12:22

彭博資訊專欄／減債+維穩 陸有望兼顧

2018-04-08 01:08

快手惹爭議 強化審核急滅火

2018-04-08 00:08

快手只顧搶攻眼球 引來官方開鍘

2018-04-08 00:02

滴滴搶進拉美 挑戰Uber

2018-04-08 00:02

馬雲將與IMF拉加德對談

2018-04-08 00:01

人行易綱將宣布金融新政

2018-04-08 00:01

平潭試點合格境外投資者政策 落實惠台31條

2018-04-07 15:02

陸股一周／陸股震 聚焦政策、產業新機

2018-04-07 13:46

博鰲論壇日程公布 市場關切習近平、易綱發言

2018-04-07 11:45

博鰲明登場 海南將建自由貿易港？

2018-04-07 00:34

美中貿易戰 陸學者籲台商速轉型

2018-04-07 00:34

財經觀點／陸鬆綁創新企業CDR 可能4影響

2018-04-07 00:20

中資券商港股去年豐收

2018-04-07 00:02

人才招募夯 陸獵聘網赴港IPO

2018-04-07 00:02

華北限產 港水泥類股大漲

2018-04-07 00:02

P2P網貸3月交易量 回溫

2018-04-07 00:02

機構改革 習近平、李克強扛重擔

2018-04-07 00:02

陸防金融風險 擴大去槓桿

2018-04-07 00:02

微貸網擬赴美IPO 籌4億美元

2018-04-07 00:02

去產能 陸鋼企將大規模重組

2018-04-07 00:02

用完就丟？中國人壽炒千人、追獎金

2018-04-06 18:35

無懼貿易戰升級 港股大漲

2018-04-06 09:51

北京瞭望／二線城搶人才，送房又送錢

2017-10-16 00:01

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

博鰲論壇 習近平曾釋出三個訊息

2018-04-08 10:19

兵馬俑在美遭斷指 「兇手」最高可能囚30年

2018-04-08 14:06

趙偉國 突辭紫光集團兩大上市子公司董事長

2018-04-08 22:25

中國米波雷達 讓匿蹤戰機無所遁形

2018-04-08 14:36

霸道總裁劉強東回湘潭認親 送100億人民幣

2018-04-08 14:28

亞洲競爭力報告 台灣第四、大陸第九

2018-04-08 22:29

一分鐘看懂「博鰲論壇」

2018-04-08 11:06

中共黨建伸向網企 6千黨員隨阿里巴巴分散各地

2018-04-08 12:22

又見假花！洛陽景點花海節 真樹綁塑料牡丹…

2018-04-08 14:32

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

大陸「獨角獸」巢穴 北上杭深占八成

2018-04-08 13:18

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

大陸「獨角獸」名單出爐 BAT夥伴占五成

2018-04-08 13:36

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

大陸3月外匯存底 3.143兆美元

2018-04-08 15:42

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

中國官方教會 遭要求拆十字架

2018-04-08 11:48

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

香港吊臂車側翻砸屋 路人相助枉死

2018-04-08 17:26

影／港警春季招募 佔中者也來報考

2018-04-08 17:21

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

港千人聲援挺言論自由 戴耀廷：繼續做對的事

2018-04-08 14:30

福建拉攏台青 送三樣禮

2018-04-08 17:04

涉MeToo疑雲 武漢理工教授遭禁收研究生

2018-04-08 14:22

魯蛇出頭天 楊漢亮橫掃天涯

2018-04-08 13:28

譚耀宗批港獨論：23條立法氛圍慢慢形成

2018-04-08 14:31

中美經貿衝突 陸媒類比韓戰抗美援朝

2018-04-08 14:35

海外拓展不如預期 中國中車下修年度目標

2018-04-08 19:23

北京瞭望／打不打貿易戰…答案將揭曉

2018-04-09 01:22

陸4位副總理分工定調 劉鶴最吃重

2018-04-09 00:03

港學者不反對中梵建交 但反對雙方主教協議

2018-04-08 15:25

讀懂劉鶴 就能看透大陸經濟

2018-04-09 00:03

陸廣電總局：節目不比闊 須遵循小正大原則

2018-04-08 17:39

博鰲蕭習會 習近平將宣示對台新政

2018-04-09 00:03

兩岸微流行／清明假期 「紅色遊」正夯

2018-04-09 00:03

趙偉國辭紫光兩子公司董座

2018-04-09 01:04

大陸3月製造、服務業PMI 回落

2018-04-09 01:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top