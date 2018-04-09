成都高新區 億元人民幣搶才搶點子

2018-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



成都高新區發布「實施『金熊貓』計畫促進人才優先發展的若干政策」，力爭到2025年引進2萬名高層次創新創業人才，打造全球人才活力區。政策提出，設立「金熊貓」人才獎，頂尖創新創業團隊科技成果轉化的最高可給予1億元（人民幣，下同）資金支持。

中新網報導，這次發布的「金熊貓」人才新政50條是成都高新區人才政策的升級版。除了給予頂尖團隊資金支持，還對推薦人才成功的仲介機構給予最高可獲200萬元獎勵；對重點企業引進的符合要求的技能人才，給予每人每年最高5萬元獎勵；支持在蓉高校、職業技術（技工）院校培養急需專業性人才，可給予最高2000萬元補貼。

該政策明確，在落戶、獎勵發放、融資理財、子女入學、醫療保障、政務服務等方面，對「金熊貓」人才提供「綠色通道」。對企業引進的「金熊貓」人才，以低於市場價格的租金提供各類公寓（前三年免租金）；對企業新引進的本科及碩士學歷的人才、急需技能人才，按市場租金的75%提供公寓或配套住房；租住人才公寓滿五年後可按申請入住時的市場價格申請購買該公寓。

未來五年，該區還將規劃建設九個人才公寓和產業園區配套住房項目。其中，兩個位於高新南區，一個位於高新西區，六個位於高新東區。

成都高新區官員表示，「金熊貓」人才政策由12大條50小條構成，包括實施「金熊貓」人才引進計畫、建立「金熊貓」全域人才培育體系、鼓勵海外人才離岸創新創業、鼓勵人才服務仲介機構建設、提供後勤保障服務等，涵蓋從人才引進、培育、服務到創新創業、投融資、科技成果轉化、市場開拓的全產業鏈。

成都高新區是大陸西部首個國家自主創新示範區，目前有各類人才48.2萬人，柔性引進諾貝爾獎獲得者五人、兩院院士19人，聚集國家「千人計畫」123人、省「千人計畫」349人、「蓉漂計畫」280人，累計吸引3841名高層次創新創業人才創辦企業1687家。