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趙偉國 突辭紫光集團兩大上市子公司董事長

2018-04-08 22:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國大陸官方近年來積極扶持的半導體企業－紫光集團，旗下兩大上市公司—紫光股份和紫光國芯8日先後公告，公司董事長趙偉國因在紫光集團有限公司擔任董事長職務，工作繁忙，申請辭去公司董事、董事長職務。辭職後，趙偉國將不在這兩家上市公司擔任任何職務。

趙偉國突如其來的動作讓市場頗感意外，也引發諸多揣測。趙偉國在大陸被稱為「購併狂人」，過去也曾有意入股力成、南茂等台灣業者。

圖為趙偉國去年12月出席世界互聯網大會。特派記者林則宏／攝影
圖為趙偉國去年12月出席世界互聯網大會。特派記者林則宏／攝影
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上市公司紫光集團
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