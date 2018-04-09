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陸經濟先行指標 顯示穩定向好

2018-04-09 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局服務業司昨指，從先行指標1月-3月採購經理指數看，中國大陸經濟延續去年以來穩中好轉發展態勢，發展預期穩定向好。

中新網引述大陸國家統計局指出，首先，三大指數持續位於景氣區間，企業生產經營穩定擴張。今年以來，製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均持續位於景氣區間，顯示企業生產經營狀況良好，繼續保持穩步擴張態勢。

今年1月-3月PMI指數分別為51.3%，50.3%和51.5%，連續20個月位於50%以上的景氣區間。前三個月，非製造業商務活動指數分別為55.3%，54.4%和54.6%，連續7個月穩定在54%以上較高水準，服務業保持平穩較快增長。今年1-3月綜合PMI產出指數分別為54.6%，52.9%和54.0%，處於較高景氣水準，實體經濟生產經營活動總體平穩較快擴張。

其次，從PMI構成看，產業結構優化升級，供給品質繼續提升。3月構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為53.1%和54.6%，非製造業商務活動指數高於製造業生產指數1.5個百分點，非製造業業務總量的增長繼續快於製造業生產。3月裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業PMI均高於製造業總體指數。

此外，從變化趨勢看，三大指數回升態勢明顯，發展態勢預期好轉。3月的製造業PMI高於上月1.2個百分點，升至第一季高點，製造業擴張加速，呈現穩中有升態勢。同月，非製造業商務活動指數也比上月上升0.2個百分點，非製造業總體延續平穩較快運行格局。此外，3月的綜合PMI產出指數比上月上升1.1個百分點，表示大陸企業生產經營活動總體上進一步擴張。

大陸國家統計局指出，採購經理指數顯示今年第一季大陸經濟繼續保持穩中有進、穩中好轉發展態勢，並且預期向好，支撐經濟高品質發展的有利條件不斷積累增多。

PMI

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