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中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

海外拓展不如預期 中國中車下修年度目標

2018-04-08 19:23中央社 上海8日電

中國軌道交通「巨無霸」中國中車2017年海外業務簽約額未能完成目標。有消息指出，中國中車2018年的海外業務簽約額，將從2017年的90億美元下修為70億美元，下修幅度達2成。

中國經營報近日報導，擁有近5000名海外員工的中國中車股份有限公司2017年在海外市場的拓展遠不如預期，出口簽約額僅完成約57億美元，距離全年90億美元的設定目標，僅完成63%。

此外，南北車合併為中國中車後，規模經濟未奏效，業績反而走下坡。根據中國中車2017年年報，2017年實現營業收入為人民幣2110.13億元（新台幣約9466億元），年減8.14%；淨利潤人民幣107.99億元，年減4.35%。

中國中車人士表示，中國中車國際化經營存在問題，包括可持續發展能力不足、海外機構缺乏協調、國際化經營意識薄弱、風險防控體系不完善。為減輕海外部門業務壓力，總部適當下修2018年海外市場簽約額度。

中國中車國際事業部人士表示，中國中車2018年將著力透過創新商業模式，重點開發中亞及東歐市場。計畫採取海外市場劃分、推進海外投資併購和整合旗下海外機構來扭轉海外市場頹勢。

中國中車國際事業部人士表示，已要求旗下企業遵守劃分結果，在明確區域市場主打企業後，非該區域其他企業將不允許再進入該市場區域。

海外投資併購方面，中國中車2018年初成立國際化併購工作領導小組和併購辦公室，統籌規劃實施海外併購計畫，近期主要針對北美及歐洲市場展開研究，尋找併購對象。

最後，中國中車還將整合旗下海外機構、公司、辦事處，釐清中車國際事業部、中車國際公司、子公司、海外區域公司的定位和內在關係，優化資源配置。

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