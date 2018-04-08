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大陸「獨角獸」名單出爐 BAT夥伴占五成

2018-04-08 13:36聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

截至2018年3月，大陸「獨角獸」（估值10億美元以上的企業）共有126家，總估值6,253億美金；榜單中大約50%的企業與百度、阿里巴巴、騰訊（BAT）有深度關聯。

微信公眾號澤平宏觀的文章指出，獨角獸企業已經成為企業生態鏈的重要構成，通過自孵化以及戰略投資的方式，平台型企業能夠建構一個完整的生態系統。從榜單中可以看出，大約50%的企業與百度、阿里巴巴、騰訊有關聯。其中，與阿里巴巴有關聯的有27家、與騰訊有關聯的有37家、與百度有關聯的有16家；其中於三者都有關聯的有三家，分別為餓了嗎、滴滴出行和汽車幫。

「獨角獸」企業的成長離不開平台型企業的孕育。新經濟背景下，2017年，由平台型企業業務裂變拆分而來的獨角獸企業共36家，占大陸獨角獸企業數量28.35%。依託平台型企業強大的資金積累、資源整合和系統管理能力，孵化出的獨角獸企業展現出顯著的爆發式成長特徵。熱衷於孵化獨角獸的平台包括阿里巴巴、騰訊、京東、中國平安等。

從投資者角度來分析，獨角獸企業的高速發展離不開資本高度支持。據胡潤研究統計，紅杉資本以資助27家獨角獸和超過50億美元投資金額位居第一。除了其他著名的創投資本公司，投資獨角獸企業最多的還有百度、阿里巴巴、騰訊系，又以騰訊21家排在第一。這些投資主體關注領域每年不同，但是同年，關注點會高度集中在類似領域。例如，2015年集中在共享單車、互聯網金融；2016和2017年集中在文娛文化、人工智慧、大數據。

相比2014年科技部火炬中心發布的榜單，2014年至2018年，大陸獨角獸數量發生巨變，平均每年新增19家獨角獸企業。

大陸「獨角獸」企業名單。資料來源：恆大研究院（結合胡潤、IT桔子、CB Insi...
大陸「獨角獸」企業名單。資料來源：恆大研究院（結合胡潤、IT桔子、CB Insight、科技部火炬中心、PitchBook發布的榜單綜合整理）。
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