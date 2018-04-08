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彭博資訊專欄／減債+維穩 陸有望兼顧

2018-04-08 01:08經濟日報 彭博專欄

莫斯（Daniel Moss）

中國目前正非常「認真地」減債，同時更「認真地」維持經濟穩定。要同時達成這兩項目標，看起來有些自本矛盾，因為緊縮信貸通常會壓抑經濟活動，至少短期內會如此。而且中、美若當真爆發貿易戰，則中國當局對經濟體系擴大注資並非不合理的作法，例如當金融海嘯期間中國政府便曾大舉增加財政支出。

要在減債與維持成長之間做到一兼二顧，中國經濟的本質必須做重大改變。關鍵在於中國經濟必須持續偏重服務業及消費，而目前這兩項已經占國內生產毛額（GDP）的一半以上，且成長速度比傳統工業更快，更重要的是這些領域只需要較少的信貸。

許多美國及歐洲人士仍認為中國經濟屬於低成本、血汗型的結構，並以進口變化來判斷中國經濟成長率，也以此來證明中國政府可能在經濟數據上做假。但實際情況卻是近年來中國製造業產值占GDP的比重正持續下降；製造業比重雖仍然不低，但生產成本已經不再像過去那樣低。

中國製造業高度依賴貸款，而資金主要來自國有銀行。據摩根大通（JPMorgan Chase）估計，去年中國的信貸成長率降到12%，遠低於2016年的16%，而信貸成長降低主要是靠製造業；服務業擴張主要靠勞動市場轉變，以及科技轉型，而非靠增加信貸。

約束信貸擴張能達成兩項目標：即強化金融穩定，並整頓笨重的國有企業。減債為何重要？中國經濟雖看似強大，但依據國際清算銀行（BIS）的財務數據顯示，中國銀行業的危機也相當緊迫，且金融危機對經濟及政治穩定的威脅無與倫比，因此中國必須減債。

好消息是，對中國及世界經濟而言，現在進行減債並不會引發重大衝擊，因此中國有希望同時達成減債與維穩的雙重目標。

（作者Daniel Moss是彭博視角專欄作家）

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