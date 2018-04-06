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美擬加碼徵稅 中國：清單若公布將大力反擊

2018-04-06 22:08中央社 上海6日電

中國商務部今晚表示，如果美方公布新增1000億美元的徵稅產品清單，中國將立刻進行大力度的反擊。商務部並澄清，一段時間以來，雙方財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。

美國總統川普擬再對1000億美元的中國進口商品加徵關稅，中國商務部今晚舉行記者會回應。根據商務部官網文字實錄，中外媒體一共提出5個問題，中國商務部發言人高峰在面對詢問時，作上述表示。

高峰說，如果美方公布新增1000億徵稅產品清單，中國已經做好充分的準備，將毫不猶豫、立刻進行大力度的反擊。他強調，這是保護主義和自由貿易之間的一場鬥爭，面臨這樣的重大問題，中國必須堅決鬥爭。

面對CNBC記者詢問，中國的應對措施包含哪些時，高峰表示，中方已經做好充分準備，如果美方公布新增1000億的徵稅產品清單，中國將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊，「我們不排除任何選項」。

高峰並否認中美雙方正就貿易衝突進行談判，他表示，一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。美方公布301調查報告及產品建議清單，又再提出增加1000億徵稅商品，在這種情況下，雙方更不可能就此問題進行任何談判。

他最後強調，中國做好應對美方升級行動的準備，並已擬定十分具體的反制措施。中國人的做事方式是，「我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決應戰。中國人辦事歷來是十分認真的，一定會說到做到。」（編輯：楊昇儒）

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