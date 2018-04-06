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用完就丟？中國人壽炒千人、追獎金

2018-04-06 18:35世界日報 香港新聞組╱香港6日電

保險業界與代理人之間的「魔鬼合約」已非新鮮事。新入行的保險經紀，一旦「被炒」，公司提供的津貼就會立即收回。近期中國人壽大批「裁員」，1000多名保險代理人於合約期滿前被終止合約，並被討回已付的津貼及金，涉款最少逾350萬港元（約44.5萬美元）。工會質疑中國人壽蓄意解約，以剝削大批代理人的準貼及獎金。

香港01報導，職工盟近日收到超過60個投訴，遭到解雇的多是中年婦女及新移民，於2016年成為保險代理，大部分簽了兩年合約，然而這份合約傾斜於大公司一方：無需理由，公司可於期滿前終止合約，且被解約者還需償還培訓費、獎金、津貼等。

她們批評公司一開始稱，每月達成一定數額的佣金，公司便會派發等額的準貼，吸引她們簽約，豈料去年下半年開始，陸續有人於合約完成前，無故被終止合約，並被追討欠款。

有苦主表示，近日開始被追數公司追討欠款，目前亦僅以兼職維持生活，壓力倍增。她認為，公司刻意大量招聘新移民，等單簽得差不多，就一腳踢開。她又指，她所屬的分區原本有約70至80人，不過近日已被裁剩約20多人。

另一位苦主曾女士在2016年11月成為中國人壽的保險代理員，一年多以來簽下20幾張單，上月初卻突然被終止合約，更被追討11萬餘元；她更表示，簽約時上司只提及不可轉公司的「冷河期」，卻沒有說到可以隨時解約及要賠償，被解約前亦無人指她工作不達標。

工會質疑 公司有計畫剝削

職工盟副主席張麗霞表示，公司於2016年大量招聘，卻於兩年合約期內「炒人」，做法奸狡：「除了賺了一批客，更賺了代理人應得的報酬。」她質疑中國人壽是有計畫地剝削代理人，事件有損香港保險業聲譽，亦令被解約的代理人簽下的、數以千計的保單頓成「孤兒單」，因此中國人壽有責任向公眾交代，而保監局亦應該處理事件。中國人壽回覆指，公司已展開內部調查，暫不會回應事件。

保險香港新移民
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