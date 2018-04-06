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振興東北 遼寧自貿區年增2.4萬企業

2018-04-06 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

去年４月，中國大陸政府在東北省分遼寧省的瀋陽、大連、營口三個城市設立自貿區，旨在將其打造成提升東北老工業基地發展整體競爭力和對外開放水準的新引擎。一年時間過去了，遼寧對外發布自貿區建設的「成績單」，這三座城市正在為東北振興探索新的出路。

新華社報導，在遼寧省政府新聞發布會上，省自貿辦專職副主任王恩濱說，過去一年來，中國（遼寧）自由貿易試驗區共新增註冊企業24829家，註冊資本3626億元人民幣。

大連萬眾科技有限公司投資超4億元，在遼寧自由貿易試驗區大連片區建設跨境電商服務平台和智慧雲倉，註冊僅4個月，入駐企業已逾300家。

公司總經理連世超說：「自貿區作為一個創新的高地，企業集中速度特別快，好的發展環境和創新空間是企業決策的首選」。

這家公司的收穫得益於遼寧自貿試驗區大連片區在制度創新領域的先行先試。一年來，大連片區共複製推廣158項前兩批自貿試驗區的改革創新經驗，推出225項支持自貿試驗區發展的政策措施，形成了134項制度創新成果。

遼寧自貿區營口片區管委會主任陳壟先說，2017年，遼寧省政府為營口片區下放省級管理許可權133項。營口片區推行「16＋Ｘ」集中監管執法模式，原來由16個部門行使的446大項共1469小項行政職權集中整合到1個部門行使，為營口片區執法體制改革開闢了新路徑。

瀋陽片區一年來推進了200項改革措施，企業集聚效應逐漸顯現。到目前，瀋陽片區新註冊企業超過1.5萬戶，註冊資本超過了1500億元。

管委會分別與美國、加拿大、智利、新加坡等國的11家國際商會簽署了戰略合作協議，與畢馬威會計師事務所、仲量聯行等9家諮詢公司簽署了戰略合作協議。

「一年來，遼寧自貿區在體制機制創新、優化營商環境等方面做了很多努力。自貿區內企業活力迸發，說明改革找對了方向，自貿區的發展經驗將為整個東北老工業基地的轉型振興探索出一條有效的路徑」。遼寧社會科學院經濟學所所長張萬強說。

自貿試驗區自由貿易電商
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