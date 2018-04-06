親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台商：只要有錢賺 到哪裡不可以

2018-04-06 02:25聯合報 記者樊德平／廣州報導

大陸對台灣人才的磁吸效應越來越強，廣州台協會長王治中直言，「只要有錢賺，到哪裡不可以？」東莞台協會長蔡俊宏表示，「如果家鄉有好的誘因，誰願意離鄉背景？」

對此，暨南大學台灣經濟研究所副所長王鵬也指出，人才和資金一樣，會往最適合自己的地方流動，要想留住人才，台灣政府還須從自身做起，理順經濟發展策略，否則年輕人看不到前景，自然會走。

王鵬說，人才空洞化是全世界各國都面臨的問題，不是台灣才有的個別現象，台灣當局憂心人才流失，但「人才出走不見得都是到大陸啊」，只是31條措施出台後，越來越多台灣年輕人發現大陸有發展機會，尤其很多具有特殊專業的，如醫師和證券、金融等領域人才，原本來大陸執業有困難，現在大陸開大門，自然吸引關注。「青年會不斷尋求發展平台，這不是行政力量可以干預的。」

蔡俊宏也表示，現在大陸有的是發展空間，所以不怕人才來，台灣不能叫人家別挖角，「他明明可以出來賺五六萬塊，你說不行一定要留在台灣賺兩萬多塊，這不合理。」

他認為，台灣唯一能做的，就是出台更好的政策，就像當年的美國一樣，提供好的教育，學生畢業後又有好的環境可以發揮，「台灣學生不是不想回來，如果家鄉有好的誘因，誰願意離鄉背景？」

「現在本來就是市場經濟，南向政策不也是鼓勵大家出走去投資嗎？要是台灣政府讓我們有信心，我們也會願意回台投資。」王治中說，台灣政府要搞經濟，不要搞政治才好，「我把事業體做大做強，賺的錢回饋社會，回饋台灣青年，這都沒問題，但政治我絕對不碰。」

醫師
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

人行防冒名開戶 嚴查身分證

2018-04-06 00:02

網貸平台 加速洗牌

2018-04-06 00:02

大陸惠台措施 台商：落實最重要

2018-04-06 02:25

振興東北 遼寧自貿區年增2.4萬企業

2018-04-06 02:25

陸限汙新政／專家：把危機變轉機 台商利多浮現

2018-04-06 00:02

陸限汙新政／他們做環保，走在產業前端

2018-04-06 00:02

華為五年後營收 上看5.8兆

2018-04-06 00:02

對岸緊盯排廢 傳統小廠掀關門潮

2018-04-06 00:02

港交所邀掛牌 鎖定台灣生醫

2018-04-06 00:01

大陸整頓網貸公司 今年114家停業

2018-04-05 23:57

美團全資收購摩拜單車

2018-04-05 03:31

安邦獲保險保障基金注資608億人民幣

2018-04-05 03:31

放寬市場准入 天津再推7措施

2018-04-05 03:31

陸官媒警告：新能源車 有過剩風險

2018-04-05 00:09

大陸財新服務業PMI 4個月新低

2018-04-05 00:07

碧桂園進軍英國房市

2018-04-05 00:04

限汙令發威／台資大廠砸重金 加速改造

2018-04-05 00:04

李克強拍板 企業減費1.4兆

2018-04-05 00:04

新聞側寫／最難一次採訪 官商避談現況

2018-04-05 00:04

破紀錄 寧德時代光速登A股

2018-04-05 00:04

限汙令發威／陸開徵環保稅 台商迎戰綠色風暴

2018-04-05 00:04

大陸5月1日起 調降增值稅稅率

2018-04-04 20:43

銀保監會：將整治影子銀行和交叉金融

2018-04-04 20:27

公布第二波反制清單後 大陸啟動WTO對美爭端解決程序

2018-04-04 20:26

美祭301制裁清單 陸股小跌作收

2018-04-04 16:18

郭台銘：透過智慧工業 讓中小企業不再做仿冒品

2018-04-04 15:14

3月財新中國服務業PMI降至52.3 四個月來最低

2018-04-04 14:19

陸推CDR 港交所：港仍具優勢

2018-04-04 01:53

浙台鄰里節 今年聚焦民宿業交流

2018-04-04 01:49

智能互聯大咖 在陸描繪AI「詩與遠方」藍圖

2018-04-04 01:49

持永久居留證在上海自貿區創業 外籍人才享國民待遇

2018-04-04 01:49

兩岸桃花開浦東 見證農技合作

2018-04-04 01:49

陸鼓勵研製新藥 加強智財權保護

2018-04-04 00:26

陸出三拳 拚當製藥強國

2018-04-04 00:26

陸股解碼／政策受惠股 聚焦

2018-04-04 00:25

摩拜單車 傳以1,085億嫁外賣網

2018-04-04 00:25

普陀山申請IPO 擬募資29億

2018-04-04 00:25

CDR即將推出 吸引逾人民幣千億元資金投向獨角獸企業

2018-04-03 23:00

強監管效應 大陸P2P網貸貸款餘額首次出現下降

2018-04-03 23:00
看更多

熱門文章

守護過世愛妻 癡情大叔辭職到墓園當8年守墓人

2018-04-05 13:30

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

2018-04-05 20:21

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

妙齡女輕忽感冒心臟驟停 忍痛截肢右腿為保命

2018-04-05 13:38

不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00

中俄有共識 王毅：徹底拔掉半島生戰生亂引信

2018-04-05 22:16

陸前首席談判代表：中美貿易談判川普選錯武器：關稅

2018-04-05 15:30

中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00

浙大女神啦啦隊！ 不只功課好 顏值還超高

2018-04-05 20:12

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

師生古來古去！理科生為掃墓 文言文假條暴紅

2018-04-05 20:16

「老天真任性」一天驟降20℃ 北京30年來首見4月雪

2018-04-05 20:32

華人首次登頂！富比世「全球最佳創投人」是沈南鵬

2018-04-05 20:30

奇葩老翁為了止癢 竟把充電線塞進尿道拔不出來

2018-04-05 15:10

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

大陸成都到貴陽高鐵下月鋪軌 預計明年底通車

2018-04-05 16:25

樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03

上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

香港理工大學6教師被裁 工會批校方無理

2018-04-05 20:34

涉慫恿台生殺市長 港16歲少年被捕

2018-04-05 20:35

709案最後一人王全璋失蹤千日 妻北京→天津徒步尋夫

2018-04-05 20:46

陸駐美大使崔天凱嗆美 「沒人能阻止中國統一」

2018-04-06 00:18

影／婦人霸飛機機位 被香港正義作家罵跑

2018-04-05 20:27

中國大陸限汙令延燒 環保稅開徵 台商迎戰「綠色風暴」

2018-04-05 20:24

大陸去年Q4行動支付市場 調查顯示支付寶54%市占率居首

2018-04-05 10:59

未成年媽媽曬娃 陸直播平台遭下令整改

2018-04-05 12:58

中央財經委員會 維持4政治局常委領軍

2018-04-05 21:33

還要暗號！廣州中學秘考招生如「諜對諜」

2018-04-05 20:13

影／才墜海獲救 苦命犬疑遭男狗主分屍

2018-04-05 20:26

去上帝地盤遛彎免簽！ 冥界護照信用卡 殯葬品飄潮味

2018-04-05 20:17

轟炸天安門也不行 境外遊戲遭中國查禁

2018-04-05 14:58

台灣詐團連環騙 陸女慘失3700萬

2018-04-06 00:18

全境擴散真實版？陸新型豬冠狀病毒源自蝙蝠

2018-04-05 20:43

洪秀柱、郁慕明祭黃陵 劉結一也在場

2018-04-06 00:18

人行防冒名開戶 嚴查身分證

2018-04-06 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top