台商：只要有錢賺 到哪裡不可以

2018-04-06 02:25 聯合報 記者 聯合報 記者 樊德平 ／廣州報導



大陸對台灣人才的磁吸效應越來越強，廣州台協會長王治中直言，「只要有錢賺，到哪裡不可以？」東莞台協會長蔡俊宏表示，「如果家鄉有好的誘因，誰願意離鄉背景？」

對此，暨南大學台灣經濟研究所副所長王鵬也指出，人才和資金一樣，會往最適合自己的地方流動，要想留住人才，台灣政府還須從自身做起，理順經濟發展策略，否則年輕人看不到前景，自然會走。

王鵬說，人才空洞化是全世界各國都面臨的問題，不是台灣才有的個別現象，台灣當局憂心人才流失，但「人才出走不見得都是到大陸啊」，只是31條措施出台後，越來越多台灣年輕人發現大陸有發展機會，尤其很多具有特殊專業的，如醫師和證券、金融等領域人才，原本來大陸執業有困難，現在大陸開大門，自然吸引關注。「青年會不斷尋求發展平台，這不是行政力量可以干預的。」

蔡俊宏也表示，現在大陸有的是發展空間，所以不怕人才來，台灣不能叫人家別挖角，「他明明可以出來賺五六萬塊，你說不行一定要留在台灣賺兩萬多塊，這不合理。」

他認為，台灣唯一能做的，就是出台更好的政策，就像當年的美國一樣，提供好的教育，學生畢業後又有好的環境可以發揮，「台灣學生不是不想回來，如果家鄉有好的誘因，誰願意離鄉背景？」

「現在本來就是市場經濟，南向政策不也是鼓勵大家出走去投資嗎？要是台灣政府讓我們有信心，我們也會願意回台投資。」王治中說，台灣政府要搞經濟，不要搞政治才好，「我把事業體做大做強，賺的錢回饋社會，回饋台灣青年，這都沒問題，但政治我絕對不碰。」