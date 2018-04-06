大陸惠台措施 台商：落實最重要

2018-04-06 02:25 聯合報 記者 聯合報 記者 樊德平 ／廣州報導



廣州台協會長王治中。 樊德平／攝影 分享 facebook

東莞台協會長蔡俊宏。 樊德平／攝影 分享 facebook 對台31條措施發布至今一個多月，仍在廣東台商圈中熱烈討論。東莞台協會長蔡俊宏直指，很多領域「以前壓根沒有想過會開放」，但最重要還是是否落實，「這項政策不能只有台商、台辦知道，其他的部門也要去宣導，要讓他們徹底了解，不然就是為德不卒，好事做一半。」

廣州台協會長王治中也坦言，他看到很多台灣年輕人空有一身抱負，想有所發揮，但心裡急又沒方向，現在惠台措施中很多對台胞有利的部分，譬如開放了多項專業人員可以考取執照，還有支持高新技術企業等，「他們若能創出一片天，一定會比我們這代還好。」

蔡俊宏表示，考照這塊確實讓台胞馬上有感，以前在台灣有專業卻無法到大陸執業的，等到細則推出後，馬上就可以。

不過，他也指出，這次開放了台資企業可參與政府採購、參與公共工程建設，「以前壓根沒有想過會開放」，因此在台商間激起的效應不會那麼快顯現，「很多項目以前沒資格賣，怎麼會去投資？」但是既然開放了，台商就會關注，以後就會有企業針對招標採購的項目去發展。

他表示，東莞台協將有秘書處、產業升級小組仔細研究這次開放的項目，加上之後出台的細則，要每一條去考慮、羅列，「看哪些適合塑膠業、哪些適合鋼鐵業等等，把它分析出來，讓企業會員知道。」

「一定要讓會員有感！」他也已向台企聯建議要帶頭來執行這件事，「台企聯做的話，可以更全面，不會只有東莞，這也是功德一樁嘛！」

但他強調，中央政策出來，落實執行最重要，「台胞、台商應該沒人不知道這個政策，問題是其他部門也要去宣導，要讓他們徹底了解，光是呼口號沒有意義。」雖然不可能立竿見影，但「有這個政策總是好的，因為如果上面沒政策，下面想做也做不了」。

這次措施中也鼓勵台企參與一帶一路建設，大力推進台商投資區等，對此，王治中說，他和台企聯會長王屏生已挑選廣西東興口岸和崇左為目標投資地，目前王會長正跟當地政府洽談3000畝地，「談好的話，預計台商總投資有500億人民幣左右」。

「中國將來最大的口岸就在東興，這是很大的商機，對台商，對台青都是很大的發揮空間。」王治中說，這也是國台辦和海協會會長陳德銘提出要「優先讓台商投資」，「我們聽到也很高興，是給台商很大的優惠政策。」