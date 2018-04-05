放寬市場准入 天津再推7措施

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津市市場監管委昨指出，該市推出「先證後核」制度、「籌建證明」等七項措施，進一步放寬市場准入條件。包括簡化外商投資企業境外投資者「主體資格證明」要件，調整外商投資企業大陸再投資登記要件；支持跨國公司企業總部落戶天津。

此外，實施「容缺承諾」制度。即對申請人基本審批條件已經具備，申請事項中主要材料齊全、符合法定形式，缺少非主要材料或材料存在缺陷、瑕疵的，申請人作出書面承諾補齊所欠缺材料的，市場監管部門依申請人的承諾完成行政許可，可先頒發行政許可證或營業執照。

新設立企業，涉及申請食品經營（餐飲）、保健食品生產、藥品生產、藥品經營、醫療器械生產、特種設備生產等事項的，在取得營業執照的同時，可依企業申請頒發「籌建證明」；已經取得生產許可證、經營許可證的企業，在變更、延續換證時，可先辦理。

對京津冀醫療器械生產、經營企業遷移天津落戶項目，互認申報材料，互認審查結果，縮短獲證時限。允許醫療器械經營企業在符合相關要求的情況下，多個企業共用一個倉庫。取消開辦藥品零售企業的距離限制。

與此同時，實施優先審批程序。對醫療器械領域，被國家認定創新產品，填補天津市空白的產品，列入國家和天津市重大專項和發展規劃的產品，以及具有自主智財產權產品的、獲得二級以上科技成果等八種情形的企業，納入「鼓勵清單」，實施優先審批程序。對納入優先審批程序的醫療器械產品，免予或減半收取費用。

天津市市場監管委相關負責人指出，全面推行電子營業執照和企業登記全程電子化、便利化，對標國際營商環境先進水平，最大限度壓縮企業開辦時間；建立政策解讀制度，除國家明確規定外，將市場監管領域政策性文件發放範圍擴大至行業協會和相關企業。