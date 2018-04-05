安邦獲保險保障基金注資608億人民幣

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國銀行保險監督管理委員會昨發布消息，指為確保安邦保險集團股份有限公司（下稱安邦保險集團）償付能力充足，維護公司穩定經營，切實保護投保人利益，同意該集團引入保險保障基金注資。

中新社報導，銀保監會表示，經調查核實，發現安邦保險集團部分股東在籌建申請和增資申請中，存在使用非自有資金出資、編製提供虛假材料等行為。為進一步強化保險監管，有效防範金融風險，嚴厲打擊保險公司股權違法違規行為，根據行政許可法等有關法律規定，依法撤銷安邦保險集團有關股東和註册資本變更的行政許可。

在官方撤銷安邦保險集團相關股權許可的同時，集團同步引入保險保障基金注資。安邦保險集團接管工作組昨公告，銀保監員會日前已批覆同意保險保障基金向安邦保險集團增資608.04億元（人民幣，下同）。注資後，安邦保險集團註冊資本維持619億元不變。

此外，引入行業風險救助基金參與行業風險處置，是國際上常用的風險處置手段。中國保險保障基金作為非政府性行業風險救助基金，主要用於救助保單持有人、保單受讓公司或者處置保險業風險。

銀保監會表示，引入保險保障基金注資並階段性持股，是改善安邦保險集團公司治理、充實償付能力而採取的臨時性風險救助措施。在引入保險保障基金注資的同時，安邦保險集團將同步啟動戰略股東遴選工作，盡快引入優質民營資本作為公司的戰略性股東。