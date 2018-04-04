陸官媒警告：新能源車產能存在過剩風險

2018-04-04 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



新能源汽車產業是大陸當前重點推動的戰略性新興產業之一，但由於官方提供優渥的扶持政策，吸引各方資本競相投入，目前全大陸已公開的新能源汽車產能規劃超過2,000萬輛，達到官方設定2020年發展目標的十倍，面臨嚴重產能過剩危機。

由於發展新能源汽車產業既能緩解中國當前面臨的能源與環保壓力，還能培育新的經濟增長點，推動中國由傳統汽車大國向現代汽車強國轉變。因此，在《中國製造2025》中，新能源汽車就被列為十大重點發展產業之一。

在官方積極鼓勵與推動下，過去幾年大陸新能源汽車產業快速成長。2017年，大陸新能源汽車產銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，增長率為53.8%和53.3%，為連續第三年產銷量居全球之冠。目前全世界使用中的新能源汽車，更有一半以上在中國。

不過，新華社旗下的《瞭望》在最新一期雜誌則對大陸新能源汽車的失速發展提出警告。報導稱，2001年以來，大陸官方推出了對企業和消費者的補貼、技術研發扶持、稅收優惠等一系列扶持新能源汽車發展的政策，特別是政府的財政補貼是推動新能源汽車消費的最大源動力。

除中央政府補貼外，很多地方政府按1:1比例對新能源汽車進行配套補貼，兩級政府的補貼總額往往達到人民幣6萬至10萬元（約新台幣27萬至45萬元），一些小型電動車因此變成「零成本」甚至「負成本」。

文章稱，受高額補貼誘惑，大量企業不按市場實際需求過量生產，並吸引各類資本潮水般湧向新能源汽車領域，掀起一場全國性的「造車運動」。

除傳統車廠紛紛宣布「幾何級」的產銷增長計畫。如北汽新能源計畫2020年實現年產銷50萬輛，比亞迪計畫到2020年投資人民幣150億元實現60萬輛產能。

一批新興的互聯網企業也紛紛跨足軍新能源汽車市場，包括：樂視汽車、蔚來汽車、車和家等，京東、騰訊等等。甚至一些其他行業的龍頭企業也投入新能源汽車製造，如：格力集團、五糧液集團、中信集團、漢能集團等。

大陸國務院於2012年6月發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012~2020年）》設定的目標是，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車年生產能力達200萬輛。

但瞭望指出，據中國流通協會統計，2015年至2017年6月底，大陸已實際投入的新能源整車項目超過200個，相關投資金額超過人民幣1兆元，各家車廠已公開的新能源汽車年產能規劃超過2,000萬輛，為官方設定目標的十倍。