持永久居留證在上海自貿區創業 外籍人才享國民待遇

2018-04-04 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海浦東新區昨發布一批人才新政策，率先試點持在大陸永久居留身分證外籍高層次人才在上海自貿試驗區科技創業開放政策。

中新社報導，上海市浦東新區區委組織部副部長戚玉霞表示，外籍高層次人才可憑其持有的在陸永久居留身分證，作為設立科技型企業的身分證明，與持有中國居民身分證人員創辦企業享受同等待遇。

浦東官方公布「浦東新區關於支持人才創新創業促進人才發展的若干意見」。率先試點八項人才制度，通過優化准入標準、審批機制和服務體系，使人才更好享受國民待遇、市民待遇。其中，「允許外籍人才在上海自貿試驗區兼職創新創業」和「持永居證外籍高層次人才在上海自貿試驗區科技創業開放政策」等成為受外籍人才關注的亮點。

上海「千人計畫」專家張偉現為德國國籍，他說，雖然持有永久居留證，但此前只能用護照創辦外資企業，進而會因企業屬性問題遇到很多瓶頸：國家重大項目申報問題、上市掛牌、與國企合作問題等。

浦東新區市場監管局副局長張建華表示，這次改革措施使持有在大陸永久居留身分證的外籍高層次人才，僅憑其永久居留身分證就可與持中國居民身分證的中國籍公民，在創辦科技企業時享受同等待遇，節約了創業者的商務成本，幫助外籍高層次人才走出上述創新創業困境。

當天上海市工商行政管理局局長陳學軍為上海自貿試驗區首批持永久居留證創辦科技型企業的外籍高層次人才，頒發營業執照。通過這項政策，中央「千人計畫」專家江磊創辦上海屹博醫藥科技有限公司，上海「千人計畫」”專家張偉創辦藍河科技（上海）有限公司。

浦東官方透露，目前正在全面推進「浦東新區關於支持人才創新創業促進人才發展的若干意見」各項配套細則的制定工作。針對住房、教育、醫療等制約人才引進的「痛點」問題，一系列「有溫度」的人才新政也將推出。