兩岸桃花開浦東 見證農技合作

2018-04-04 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「拉拉山壹號」怒放了，「復興１號」也在吐蕊期，還有「早桃」「晚桃」「中津白桃」…位於上海浦東「海上桃花源」內的台灣桃樹區，近日遊人如織，165株通過嫁接技術蓬勃生長的「兩岸桃」朵朵綻放。農藝專家預計，到今年夏季有望收穫首批「兩岸桃」。

新華社報導，2012年上海市浦東新區與台灣桃園縣（今桃園市）達成共識—「以桃為媒」開展兩地交流。2014年春天，來自台灣桃園縣拉拉山的226支桃枝經「小三通」抵達上海。這是當時兩地開展交流交往的一項全新嘗試。2014年2月24日，在「拉拉山壹號」等五個品種的桃枝抵達後的第三天，上海市桃研究所的高級農藝師開始了一項不同尋常的嫁接工作。

拉拉山是台灣家喻戶曉蜜桃種植及旅遊勝地，當地品種的桃枝嫁接到大陸上海的水蜜桃主枝上，會產生怎樣的神奇效果，專家當時也很難預知。

不過，經過大陸農藝師的日夜守護，226支中有165支最終嫁接成功，存活率為73%。這些小桃樹在新的土壤和氣候條件下茁壯成長。最初兩年多，它們由負責「海上桃花源」項目的東元農業科技發展公司董事長倪強養在園區苗圃中精心呵護，成形後逐步移栽，從五畝，擴種到今天的50畝。

165株小桃樹，次年就開花了，不過按照大陸的桃樹種植經驗，結果一般要到三、四年後才能實現。東元農業副總經理徐菁介紹說，浦東大團鎮也是水蜜桃之鄉，有「大團蜜露」等當地品種，而今「兩岸桃」結果在即，本土的主幹枝選取的就是「大團蜜露」品種。

最近兩年165株「兩岸桃」就曾有掛果的好兆頭，不過按照農藝規範，為了不拔苗助長，技術員精細栽培，將挂果時間略推遲到2018年或更久遠一些。徐菁說，這樣有助於桃樹順利度過它的幼年期。

如今走在「海上桃花源」的田埂上，26棵「拉拉山壹號」、24棵「復興1號」等逐行列隊，整齊排開。相比浦東當地的桃花花色，「拉拉山壹號」「復興1號」顯得更粉中透白，每天上千遊客到此與這片桃林合影，見證兩岸農技合作。

與這些桃樹兼種的是油菜花，他們共同組成一道粉紅一道金黃的靚麗景觀。「油菜花季過去後，這些植株自動成為桃樹的有機肥，為第一批兩岸桃的生長進一步提供有利的土壤環境。」徐菁說。

這片兩岸主題桃林，近年還迎來十多批台灣參觀者。特別是今年上海桃花節期間，不僅台商、台生紛至沓來，來自台灣在的文化交流團體也於3月底陸續到訪「海上桃花源」。

桃之夭夭，灼灼其華。時任上海市浦東新區台辦副主任的范桂國是促成這項交流的大陸「媒人」之一。如今見到「兩岸桃」長勢喜人，他感慨地說，小小的桃枝牽動著兩岸民心，大家都期待，今年夏季第一批兩岸桃問市。