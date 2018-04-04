智能互聯大咖 在陸描繪AI「詩與遠方」藍圖

2018-04-04 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「今天有兩種論調，一種覺得人工智能馬上要消滅人類，另一種是質疑它哪有落地場景。」北京獵豹移動科技有限公司董事長兼首席執行官傅盛說，未來可能有幾百個工作種類被消滅，但也令更多人奔向「詩和遠方」，去過美好生活。

中新社報導，4月2日至3日以「智能互聯于斯為盛」為主題的2018互聯網岳麓峰會在湖南長沙舉行。IDG資本全球董事長熊曉鴿、58集團CEO姚勁波等眾多業界「大咖」論道智能互聯新趨勢，尋求合作共贏新機遇。

「現在的人工智能還實現不了自主智能。比如怎麼用湖南話跟機器人說話，這就需要結合很多本地化的工作。」傅盛說，如何讓人工智能機器人做到真正「有用」是目前的難題，用戶體驗有可能繼續實現下一個時代的突破。

第三、四屆中國人工智能學會副理事長、美國電氣與電子工程師協會院士蔡自興認為，人才和產業融合是人工智能發展的核心要素。

2017年5月自興人工智能學院在長沙創立，完成了400多名專業人才的培養，2018年將上升到1000人。蔡自興團隊還聯合「中國試管嬰兒之母」盧光琇開展「人工智能+醫療」研究，過去由醫生肉眼辨識染色體影像診斷病例需要半小時，如今通過人工智能已縮短至兩分鐘。

被譽為「中國引入高科技產業風險基金第一人」的熊曉鴿，從投資者角度預測，下一代互聯網領軍企業可能出現在2B（To Business，即針對企業的產品）領域，如「工業互聯網+人工智能」。

姚勁波表示，在作為全國人大代表參加2018年中國兩會期間，許多政府官員如數家珍地與他探討了人工智能、智能製造、區塊鏈等最新技術。