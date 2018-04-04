浙台鄰里節 今年聚焦民宿業交流

2018「浙台鄰里節」杭州啟動儀式暨杭台民宿論壇2日在杭州市餘杭區鸕鳥鎮舉行。杭台鄰里節是杭州首創的兩岸基層交流活動品牌，至今已連續舉辦11年，從最初以兩岸「家庭」為單位交流、社區交流，現又拓展到民宿產業合作領域，開闢兩岸鄰里互動新模式。

南投縣信義鄉鄉長史強、縣府觀光處處長王源忠等，在這次活動中，帶領台灣民宿觀光協會及民宿業主代表、南投縣觀光處、信義鄉公所、農會基層交流團嘉賓與杭州市民宿協會、民宿業主代表互動交流，探討兩地民宿產業發展。

這屆浙台鄰里節以「兩湖緣．兩地親」為主題，史強表示，六年來信義鄉和餘杭兩地建立了深厚友誼，在農業、民宿、社區互動都有很多成果，有九成的村民和餘杭的居民對接。今年主要重點是民宿業的交流，透過溝通會做得更精緻。

大陸民宿產業近年來蓬勃發展，南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕表示，台灣民宿發展較早，早期軟硬體還有優勢，目前來看，大陸硬體已經趕上，軟體服務可以有進步空間，這就是兩岸民宿可以互相學習的地方，「比如大陸的民宿還是以住宿為主，而在台灣，民宿將客流導入到鄉村做深度旅遊，這些概念都可交流。」

在杭州期間，南投基層交流團還參觀了鸕鳥梨園、塘棲古鎮、茅塘景區及古村落，體驗土酒坊、打年糕、磨豆腐、編草鞋、燒土灶等傳統民俗活動，並探訪了時尚產業基地「藝尚小鎮」和規劃館等。