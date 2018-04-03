CDR即將推出 吸引逾人民幣千億元資金投向獨角獸企業

2018-04-03 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸官方公開表態支持「獨角獸企業」，因預期創新型企業將有機會率先登陸資本市場，吸引大量資金湧入相關企業。新華社旗下的《經濟參考報》指出，今年初以來，粗估已有人民幣上千億元資金密集投向獨角獸企業，讓獨角獸企業迎來黃金發展期。

報導表示，今年以來，大陸監管層就不斷表態支援獨角獸企業登陸中國資本市場。今年政府工作報告即提出，將支援優質創新型企業上市融資，將創業投資、天使投資稅收優惠政策試點範圍擴大到全國。

深圳交易所總經理王建軍也公開表示，今年深交所重中之重的工作，就是如何更好地服務實體經濟，特別是對獨角獸企業在深交所上市開設「綠色通道」。

大陸國務院總理李克強3月20日在兩會後中外記者會上也宣示，過去一些「互聯網+」企業總是到海外上市，現在國務院已要求有關部門完善境內上市的制度措施，歡迎它們回歸A股，同時要為境內的創新創業企業上市創造更加有利的、符合法律規定的條件。

在李克強這番談話僅10天後，3月30日晚間，國務院辦公廳就發布《證監會關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見的通知》，將對互聯網、大數據、雲計算、人工智慧、軟件和集成電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，且達到相當規模的創新企業展開試點。

分析人士指出，吸引獨角獸企業在中國上市，不僅可提高大陸資本市場的全球競爭能力，推動獨角獸企業的快速發展壯大，也可讓中國資本享受其成長帶來的豐厚回報。

在官方大力支持下，《經濟參考報》稱，今年以來，已有逾人民幣千億資本密集湧入多家獨角獸企業，這些企業的市值也因此水漲船高。光是3月就有遊戲直播平台「鬥魚直播」獲E輪融資，騰訊獨家投資人民幣40億元；致力於打造全新智能電動交通工具的「車和家」宣布，完成人民幣30億元B輪融資。

另，在智慧晶片領域頗受關注的「寒武紀科技」傳出，正在進行第二輪融資的消息，市值因此從去年8月約10億美元，躍升至目前的約人民幣130億元；全球最大的消費類無人機製造商「大疆」則傳出，正與投資者進行談判，以150億美元的估值進行新一輪融資，募資金額可能在5億到10億美元。

《經濟參考報》表示，由於政策層面將獨角獸企業在內的新經濟作為資本市場服務的重點，不少獨角獸企業都是在3月獲得A輪融資，實現了突破性的發展。報導稱，「政策春風的吹拂、融資管道的多元化」，將為獨角獸企業創造良好的發展機遇。