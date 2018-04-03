強監管效應 大陸P2P網貸貸款餘額首次出現下降

2018-04-03 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸金融「嚴監管」效應正在發酵，《證券日報》指出，根據最新統計，截至3月底，大陸全國P2P網貸貸款餘額為人民幣1兆5,657.91億元，較前一季末下降0.79%，為P2P網貸有史以來貸款餘額首次出現下降。另，基本正常經營P2P網貸平台為2,292家，也減少5.52%。

報導引述「第一網貸」最新發布的《2018年一季度全國P2P網貸行業快報》顯示，2018年第1季，大陸全國P2P網貸成交額為人民幣7,472.79億元，較前一季下降19.70%，較去年同期減少18.95%。

報導稱，網貸季度成交額季比與年比均大幅度降低，這在中國P2P網貸行業發展以來也是首次出現。市場人士表示，這顯示監管部門《關於進一步做好互聯網金融風險專項整治清理整頓工作的通知》強調的「雙降」：從業機構數量及業務規模雙降目標完成。

此外，調查還顯示，2018年3月，大陸全國P2P網貸平均綜合年利率為9.30%，較前一個月下降0.1個百分點，但較去年同期上升1.15個百分點；平均貸款期限為10.33個月，較去年同期延長31.76%。截至3月底，大陸全國主動關閉、提現困難、失聯跑路等問題平台累計達3,381家。

對此，中國P2P網貸指數課題組負責人胡爾義指出，長期以來，包括互聯網金融風險專項整治以來，儘管網貸成交額逐漸下降，P2P網貸餘額依然月月創新高，現在終於出現小幅度下降，實屬來之不易。隨著網貸風險專項整治的完成，預計大陸網貸將進入健康發展新階段。

第一網貸負責人馮藝則認為，互聯網金融風險專項整治已進行兩年，P2P網貸平台驗收、備案時間僅剩下三個月，但仍有超過總貸款餘額三分之一的超限額。這意味著在未來三個月內，P2P網貸行業需要從中小微企業抽回人民幣5,000多億元的貸款，對可能引起實體經濟和部分地區的連鎖反應，需要嚴格監測、提前預判。

另，妥善處置和化解未通過驗收網貸機構後期風險、網貸機構驗收備案後發生涉眾事件等風險，也亟待有切實可行的風險應急方案。