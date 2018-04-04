陸推CDR 港交所：港仍具優勢

2018-04-04 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港交易所（港交所）行政總裁李小加昨出席香港立法會財經事務委員會討論時表示，大陸推出中存託憑證（ CDR）將吸引新經濟企業上市，但應不會影響到香港上市融資地位，雙方更多的將是合作、互補。

中新社報導，港交所今年將進行上市機制改革，已於上月底完成「新興及創新產業公司上市制度」市場諮詢。李小加透露，預計將在本月底公布港交所上市制度改革諮詢總結，隨後即可接受公司上市申請，而首家公司上市時間則取決於文件審閱的過程。

李小加指出，香港作為細小的市場，一直以來廣泛聯繫大陸及海外，但過去並未擁抱所有新經濟公司，相信引入「同股不同權」企業，能夠擴大自身競爭力。

他解釋，「同股不同權」並非賦予管理層更多經濟利益，而是給予他們對公司未來發展更多決定權。

對於有關大陸即將推出CDR的消息，李小加認為，大陸推出相關措施只是時間問題，但相信不會影響香港上市融資地位。其中會有一些競爭，但更多的是合作、互補。

李小加指，香港依然保有自己獨有優勢和競爭力，在「一國兩制」下保持自身靈活性、國際化以及市場自由度，仍是大陸新經濟企業首要國際市場。隨著兩地資本市場越來越「做大個餅」，香港將受惠。

當天德勤發布第一季港股與A股的新股市場分析，認為港股市場容許引入「同股不同權」將成為助力，會為新經濟IPO掀起熱潮，預料有近半的融資總額是來自新經濟企業。新上市制度生效後，一些有大陸或海外背景的生物科技公司會隨後申請上市。

德勤指出，大陸推出CDR可吸引已在海外上市的新經濟企業回歸A股，也有可能吸引一些原計畫來港上市的獨角獸企業，但有一定的市值限制，門檻較香港的上市制度改革高，因此相信兩地股市可以相輔相成，達到分流的作用，為不同規模和發展階段的企業提供上市的不同方向選擇。