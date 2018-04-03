中信建投 將成為大陸第11家A+H券商

2018-04-03 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中信建投今（3）日通過中國證監會審核，將成為第11家「A+H」券商，擬發行不超過不超過4億股。

證券時報報導，昨日共四家企業提交證監會審核，中信建投、億嘉和和甘李藥業三家公司獲通過，三益科技被否。

「A+H」股是既作為A股在上交所或深交所上市又作為H股在港交所上市的股票。A股與H股之間通常有著價格差。若A股價格低於H股價格，則A股具有估值優勢。若A股價格高於H股價格，則A股的有估值偏高的疑慮。

中信建投證券成立於2005年，2016年12月於香港聯交所上市，針對全球發售11.3億股H股，其中，0.96億股面向香港投資者發售，10.34億面向國際投資者發售。值得注意的是，中信建投向香港聯交所遞交申請到上市僅用兩個半月的時間。

中信建投證券的主營業務分為四個領域，包括投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務以及投資管理業務。報告期內，其財富管理收入占比最高，其次為投資銀行業務。

業績方面，中信建投2017年營收51.2億元，淨利潤18.8億元。其中2016年度營業收入在當年大陸前十大證券公司中排第五位。

根據目前的排隊情況來看，共有八家券商排隊上市，其中天風證券、國聯證券、中泰證券、南京證券、中信建投證券及紅塔證券六家券商目標登陸上證所；華林證券及長城證券擬在深交所中小板上市。