親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

管教過當！男童哭趴後車廂 母不甩踩油門遭全記錄

中信建投 將成為大陸第11家A+H券商

2018-04-03 19:50聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中信建投今（3）日通過中國證監會審核，將成為第11家「A+H」券商，擬發行不超過不超過4億股。

證券時報報導，昨日共四家企業提交證監會審核，中信建投、億嘉和和甘李藥業三家公司獲通過，三益科技被否。

「A+H」股是既作為A股在上交所或深交所上市又作為H股在港交所上市的股票。A股與H股之間通常有著價格差。若A股價格低於H股價格，則A股具有估值優勢。若A股價格高於H股價格，則A股的有估值偏高的疑慮。

中信建投證券成立於2005年，2016年12月於香港聯交所上市，針對全球發售11.3億股H股，其中，0.96億股面向香港投資者發售，10.34億面向國際投資者發售。值得注意的是，中信建投向香港聯交所遞交申請到上市僅用兩個半月的時間。

中信建投證券的主營業務分為四個領域，包括投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務以及投資管理業務。報告期內，其財富管理收入占比最高，其次為投資銀行業務。

業績方面，中信建投2017年營收51.2億元，淨利潤18.8億元。其中2016年度營業收入在當年大陸前十大證券公司中排第五位。

根據目前的排隊情況來看，共有八家券商排隊上市，其中天風證券、國聯證券、中泰證券、南京證券、中信建投證券及紅塔證券六家券商目標登陸上證所；華林證券及長城證券擬在深交所中小板上市。

中信香港投資銀行
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

大陸首通5G電話2日打通 商用5G手機預計明年推出

2018-04-03 17:15

佛山台協22歲 歷任會長齊聚

2018-04-03 02:52

天福茗茶5千店 向兩岸徵店長

2018-04-03 02:52

陸汽車品牌崛起 進軍中高端市場

2018-04-03 02:52

A股首季IPO放緩 但投資仍熱

2018-04-03 02:52

陸首屆進口博覽會 逾1600企業參展

2018-04-03 02:52

人民幣官價 兩年半高點

2018-04-03 01:26

陸股解碼／AI、雲端運算 活跳跳

2018-04-03 00:23

中央匯金持股市值 創新高

2018-04-03 00:23

芒果家族借殼 將登陸A股

2018-04-03 00:23

習近平:防範金融風險 首要之務

2018-04-03 00:22

戰略三部曲 阿里譜出最終章

2018-04-03 00:22

人行狠下重手 嚴懲假婚炒房

2018-04-03 00:22

阿里牽螞蟻 全資吃下餓了麼

2018-04-03 00:22

陸股市值占GDP68.6％ 低於全球水準

2018-04-03 00:16

大陸首通5G商用電話 中興通訊、中移動熱線撥通

2018-04-02 12:45

阿里攜手螞蟻金服 全資收購餓了麼

2018-04-02 12:28

陸媒傳出 台積電將西進A股發行CDR

2018-04-02 11:11

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23

福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23

廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23

中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23

惠台31條大解析／專家：台商搶食惠台31條商機…因地制宜

2018-04-02 01:01

惠台31條大解析／中國製造2025 揪台商一起來

2018-04-02 01:01

中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-02 00:48

北京瞭望／大陸經濟走向轉捩點

2018-04-02 00:29

涵碧樓 拚A股上市

2018-04-02 00:01

大陸．資金．對策／降低增值稅影響台商利潤

2018-04-02 00:01

陸手機掃碼消費 額度設限

2018-04-02 00:01

陸監管第三方支付 找微信合作

2018-04-02 00:01

陸首張環保稅票 上海開出

2018-04-02 00:01

商總南京設辦事處 突喊卡

2018-04-02 00:01

銀聯攜手微信支付 大陸金融監管加分

2018-04-01 23:42

中國銀聯和微信支付牽手了：正式開展條碼支付業務合作

2018-04-01 13:50

美團加入中國網約車市場 補貼燒錢戰又起

2018-04-01 13:36

兩岸人物／B站陳睿 抓住90後的心

2018-04-01 00:38

兩岸人物／滴滴CEO 六年養出獨角獸

2018-04-01 00:38

人民幣去年走勢強勁 空頭慘賠

2018-04-01 00:37

陸外匯局：別賭匯率漲跌

2018-04-01 00:36
看更多

熱門文章

港媒：賴清德被國台辦點名 意味「一棍子打死」

2018-04-03 09:03

影／除特供茅台 習大豪送金正恩250萬人民幣厚禮

2018-04-03 12:19

老翁搭公車坐女子大腿 嗆「我愛坐哪就坐哪」

2018-04-03 13:04

賴揆台獨說 人民日報：更有理提升對台軍事鬥爭準備

2018-04-03 11:00

國台辦批賴清德 美國務院：鼓勵雙方進行建設性對話

2018-04-03 05:26

BBC：中國「新四大發明」遭打臉 官媒為何仍不斷宣傳？

2018-04-03 15:17

天宮一號墜入南太平洋 7年任務告終

2018-04-03 00:49

諾貝爾獎得主 獲陸永久居留身分證

2018-04-03 02:52

新華社發文 指賴清德言語很放浪

2018-04-03 15:48

國中生弄壞手機要賠償 竟拿鈔票狂扇臉羞辱

2018-04-03 11:19

重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17

習近平掌財經委員會 首控威脅穩定問題

2018-04-03 00:49

國宴上習近平、金正恩還在熱聊 「霸氣老王」先開吃

2018-04-03 13:12

港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23

阿里牽螞蟻 全資吃下餓了麼

2018-04-03 00:22

陸委會回應「大陸強權恐嚇 只會造成負面效應」

2018-04-03 00:49

大陸首通5G電話2日打通 商用5G手機預計明年推出

2018-04-03 17:15

法院傳票將「開庭」寫成「開房」 法官道歉

2018-04-03 13:26

習近平將出席博鰲論壇 發表演說

2018-04-03 09:53

樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08

陸汽車品牌崛起 進軍中高端市場

2018-04-03 02:52

尼莫點 300太空船海葬墳場

2018-04-03 00:49

滬台辦副主任王立新准來台

2018-04-03 00:49

港媒：陸彩虹系列無人機將試驗改進型號

2018-04-03 11:24

第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52

昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52

港獨說風波…圍剿戴耀廷 人民日報「參戰」

2018-04-03 14:19

人民幣官價 兩年半高點

2018-04-03 01:26

北京批評賴清德 美籲兩岸展耐心彈性與創意

2018-04-03 11:35

國僑辦併入統戰部 許又聲任正部級統戰部副部長

2018-04-03 00:13

植樹「7+1」習近平帶上王岐山 打破慣例

2018-04-03 13:06

社群中毒！陸男為博讚 連偷十餘台賓士車標誌

2018-04-03 15:25

東莞台校成年禮 學生感恩告白

2018-04-03 02:52

外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52

中梵關係 中國宗教官員：還在深入探討問題

2018-04-03 13:56

建制派續施壓港大 環球時報：有必要將戴耀廷逐出校園

2018-04-03 14:21

中國頒布宗教自由白皮書 堅持自辦教會

2018-04-03 13:42

天福茗茶5千店 向兩岸徵店長

2018-04-03 02:52

人行狠下重手 嚴懲假婚炒房

2018-04-03 00:22

國台辦指賴清德 「堅持台獨 不自量力」

2018-04-03 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top