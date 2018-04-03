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崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸駐美大使崔天凱表示，中方的加徵關稅是對美國232調查的回應，不是對301調查的回應。一旦美方公布301調查對大陸加徵關稅產品的清單，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、金額和強度。

央視網報導，針對美方指控中方竊取智慧財產權、強制技術轉讓，崔天凱在當地時間2日接受中國國際電視台採訪時表示，美方指控沒有依據。商業交易都是你情我願，中國法律保護智慧財產權，沒有任何法律法規強制外國企業轉讓技術。

他說，如果有企業認為自身智慧財產權受到侵犯，應該向中方提供切實證據，訴諸中國法律解決，中方願意提供幫助。在沒有證據的情況下，劈頭蓋臉加以指責的做法是行不通的。

崔天凱表示，當今全球的科技發展迅速，全世界所有國家政府都有責任，確保自己的人民能夠受益於科技進步，應當共同應對這一過程中帶來的負面效應，這是全世界所有政府的共同責任。

他強調，在這個過程中，不是一個國家一定要取得科技霸權，而是我們應當如何讓更多的人受益於科技進步帶來的好處，以使所有的經濟體和所有人都能受益，讓所有人都過上更好的生活。

崔天凱說，中國決定對部分自美進口產品加徵關稅，是對美國232調查的回應。目前，美方還未公布301調查對大陸加徵關稅產品的清單。一旦公布，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、同樣的金額和同樣的強度。

圖為中國駐美大使崔天凱在華盛頓接受中外媒體採訪。 中新社資料照
圖為中國駐美大使崔天凱在華盛頓接受中外媒體採訪。 中新社資料照
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