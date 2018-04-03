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陸首屆進口博覽會 逾1600企業參展

2018-04-03 02:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸中國國際進口博覽局昨指出，截至3月底，全球已有來自120多個國家和地區，超過1600家企業報名參展中國首屆進口博覽會；包括世界500強和龍頭企業在內的逾600家企業簽約參展，簽約展覽毛面積達12萬平方公尺以上。

昨天中國國際進口博覽局與來自法國、美國、丹麥烏克蘭等國家和地區的22家行業龍頭、優秀企業集體簽約。這些企業或將展示其行業領域的智能、系統解決方案、創新技術等，或將呈現高技術含量電器產品、優質產品。

中新社報導，知名發動機製造商法國博杜安公司；在智能倉儲、物流系統解決方案方面居領先地位的美國德馬泰克公司；高新材料研發製造者陶氏化學公司等，將亮相智能及高端設備展區。

在消費電子及家電展區，艾歐史密斯、日本能率株式會社、美國UL公司等將展示其高端產品、安全系統等。全球知名化妝品集團歐萊雅將在服裝服飾及日用消費品展區，帶來最新的產品、技術和理念。

在食品及農產品展區，歐洲知名有機乳品製造商、丹麥ARLA公司，澳洲有機嬰兒食品品牌貝拉米，烏克蘭如勝國際糖果集團，新西蘭知名嬰幼兒配方奶粉製造商雅士利國際集團等，將為中國消費者推介其優質產品。

ARLA全球奶粉事業部負責人佛瑞德．約爾森表示，舉辦中國國際進口博覽會是中國政府堅定支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的重大措施，有利於促進世界各國加強經貿交流合作、促進全球貿易和世界經濟增長，推動開放型世界經濟發展。目前中國有機乳品市場潛力巨大，希望能將丹麥的產品及經驗帶到中國。

他指出，中國已成為世界增長最快的乳品消費國之一，並認為中國是一個非常巨大且充滿活力的市場。佛瑞德．約爾森希望通過博覽會，將更多健康食品帶到中國，滿足中國民眾日益增長的美好生活需要。

丹麥烏克蘭法國
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