陸汽車品牌崛起 進軍中高端市場

2018-04-03 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



即將到來的2018北京國際車展上，中國第一汽車集團有限公司將推出面向年輕消費者的紅旗新一代產品—紅旗H5，試圖搶佔競爭激烈的私人市場。

新華社報導，紅旗H5刷新了人們腦海中對紅旗的固有印象，這款車在傳承直瀑式格柵等經典設計的同時，把中國傳統文化和現代汽車設計融為一體。

紅旗是中國自主品牌全方位開拓市場的代表之一。近年來，隨著中國自主汽車品牌迅速成長，其在研發能力和市場拓展方面，在SUV和新能源汽車領域，已經開始與合資品牌進行正面交鋒，長城、吉利、比亞迪等品牌的多樣化產品在中國大街上越來越多。

中國汽車工業協會數據顯示，2017年，在SUV等產品的強勢拉動下，中國品牌乘用車整體市場延續良好表現。中國品牌乘用車共銷售1084.7萬輛，年增3%，占乘用車銷售總量的43.9%，比上年同期提高0.7個百分點。

而新能源車成為中國車市在2017年的最大亮點。中國全年新能源汽車產銷均接近80萬輛，分別年增53.8%％和53.3%，產銷量年增速分別提高2.1和0.3個百分點。

長城的WEY、吉利的LYNK＆CO、廣汽傳祺系列車型…，正在強勢崛起的中國自主汽車品牌近來動作頻頻，紛紛推出中高端品牌戰略車型。

這些車型從研發到量產均是企業集成全球智慧自主研發、正向開發、重金打造的最新產品，釋放出中國自主汽車品牌進軍中高端汽車市場的野心和信心。

美國「財富」雜誌發布最新世界500強企業排行榜顯示，中國有上海汽車集團、東風汽車公司、中國第一汽車集團等六家汽車企業上榜，均保持上升形勢。

中國自主品牌的快速崛起，導致全球汽車巨頭加快在大陸新一輪產業和產品布局。去年以來，為應對中國「雙積分」新政和搶占新能源汽車市場，奔馳、大眾、福特等眾多全球車企巨頭紛紛加大在華的新能源汽車產能建設和產品布局。

奔馳與北汽新能源、寶馬與長城已經簽訂合作協議，相關合作正在穩步推進。作為大眾汽車集團在華的第三家合資公司，江淮大眾的首款產品純電動SUV將於年內推出。

專家表示，中國汽車品牌與世界汽車巨頭差距依舊較大，決定汽車行業未來發展控制權的關鍵領域和核心技術仍然被國際領先企業主導，中國自主品牌汽車企業必須奮起直追，創新體制機制，加快掌握這些關鍵技術。