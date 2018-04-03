佛山台協22歲 歷任會長齊聚

佛山台協歷任七位會長全數到齊，右起為第一屆會長邱世章、第二、三屆會長黃良華、第四屆會長蔡憲昌、第五、六屆會長王屏生、第七、八屆會長潘家良、第九、十屆會長周樑成及現任會長廖運維。 樊德平／攝影 分享 facebook 佛山市台商投資企業協會成立22年，上周五（3月30日）舉行第12屆理監事就職典禮，歷任會長包括創會會長邱世章及第五、六屆會長、現任全國台企聯會長王屏生等共七人全數到齊，讓現場來賓直呼真是歷史性的一刻。

廖運維在當晚宣誓就職後，正式連任會長，他表示，今年的主題是「不忘初心，協力同行」，佛山台協22年創會時，立下許多目標，現在，我們要提醒所有在佛山打拚的台商，謹記當時的初衷，並繼續共同努力，創造更好的將來。

當天活動布置很具巧思，以電視放映紀錄片的概念，讓來賓「走進」電視機，看到牆上貼著佛山台協創會22年來的各大事蹟照片，「讓大家認識到佛山台協是經過大家蓽路藍縷、一步一腳印，才有現在的成績，現在也終於在中國大陸的社會團體中小有知名度，希望大家互相砥礪，繼續努力。」廖運維說。

他指出，目前佛山台協共有270多名會員，而佛山台商有1200多名，「都是我們服務的對象」，「怎麼樣讓更多個人會員融入到台商會這個大家庭裡更為重要，我們一定要跟著政策方向與時俱進。」

他說，以前會務是針對台資企業，未來會想辦法更深地服務到個人，如個體戶、青年、打工一族等，讓他們在大陸生活、工作更有保障。例如，對台31條措施剛推出，未來佛山台協會再針對細則，調整幹部分工，給台胞們更全面服務。

王屏生也指出，對台31條措施是一項翻天覆地的政策，象徵台灣人在大陸迎來全新時代，希望大家能發揮台灣精神，努力打拚，和當地共同發展。