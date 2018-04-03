親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

佛山台協22歲 歷任會長齊聚

2018-04-03 02:52聯合報 樊德平／佛山報導

佛山台協歷任七位會長全數到齊，右起為第一屆會長邱世章、第二、三屆會長黃良華、第四...
佛山台協歷任七位會長全數到齊，右起為第一屆會長邱世章、第二、三屆會長黃良華、第四屆會長蔡憲昌、第五、六屆會長王屏生、第七、八屆會長潘家良、第九、十屆會長周樑成及現任會長廖運維。 樊德平／攝影
分享
佛山市台商投資企業協會成立22年，上周五（3月30日）舉行第12屆理監事就職典禮，歷任會長包括創會會長邱世章及第五、六屆會長、現任全國台企聯會長王屏生等共七人全數到齊，讓現場來賓直呼真是歷史性的一刻。

廖運維在當晚宣誓就職後，正式連任會長，他表示，今年的主題是「不忘初心，協力同行」，佛山台協22年創會時，立下許多目標，現在，我們要提醒所有在佛山打拚的台商，謹記當時的初衷，並繼續共同努力，創造更好的將來。

當天活動布置很具巧思，以電視放映紀錄片的概念，讓來賓「走進」電視機，看到牆上貼著佛山台協創會22年來的各大事蹟照片，「讓大家認識到佛山台協是經過大家蓽路藍縷、一步一腳印，才有現在的成績，現在也終於在中國大陸的社會團體中小有知名度，希望大家互相砥礪，繼續努力。」廖運維說。

他指出，目前佛山台協共有270多名會員，而佛山台商有1200多名，「都是我們服務的對象」，「怎麼樣讓更多個人會員融入到台商會這個大家庭裡更為重要，我們一定要跟著政策方向與時俱進。」

他說，以前會務是針對台資企業，未來會想辦法更深地服務到個人，如個體戶、青年、打工一族等，讓他們在大陸生活、工作更有保障。例如，對台31條措施剛推出，未來佛山台協會再針對細則，調整幹部分工，給台胞們更全面服務。

王屏生也指出，對台31條措施是一項翻天覆地的政策，象徵台灣人在大陸迎來全新時代，希望大家能發揮台灣精神，努力打拚，和當地共同發展。

台商紀錄片
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

阿里牽螞蟻 全資吃下餓了麼

2018-04-03 00:22

天福茗茶5千店 向兩岸徵店長

2018-04-03 02:52

陸汽車品牌崛起 進軍中高端市場

2018-04-03 02:52

A股首季IPO放緩 但投資仍熱

2018-04-03 02:52

陸首屆進口博覽會 逾1600企業參展

2018-04-03 02:52

陸股解碼／AI、雲端運算 活跳跳

2018-04-03 00:23

中央匯金持股市值 創新高

2018-04-03 00:23

芒果家族借殼 將登陸A股

2018-04-03 00:23

習近平:防範金融風險 首要之務

2018-04-03 00:22

戰略三部曲 阿里譜出最終章

2018-04-03 00:22

人行狠下重手 嚴懲假婚炒房

2018-04-03 00:22

陸股市值占GDP68.6％ 低於全球水準

2018-04-03 00:16

大陸首通5G商用電話 中興通訊、中移動熱線撥通

2018-04-02 12:45

阿里攜手螞蟻金服 全資收購餓了麼

2018-04-02 12:28

陸媒傳出 台積電將西進A股發行CDR

2018-04-02 11:11

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23

福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23

廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23

中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23

惠台31條大解析／專家：台商搶食惠台31條商機…因地制宜

2018-04-02 01:01

惠台31條大解析／中國製造2025 揪台商一起來

2018-04-02 01:01

中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-02 00:48

北京瞭望／大陸經濟走向轉捩點

2018-04-02 00:29

涵碧樓 拚A股上市

2018-04-02 00:01

大陸．資金．對策／降低增值稅影響台商利潤

2018-04-02 00:01

陸手機掃碼消費 額度設限

2018-04-02 00:01

陸監管第三方支付 找微信合作

2018-04-02 00:01

陸首張環保稅票 上海開出

2018-04-02 00:01

商總南京設辦事處 突喊卡

2018-04-02 00:01

銀聯攜手微信支付 大陸金融監管加分

2018-04-01 23:42

中國銀聯和微信支付牽手了：正式開展條碼支付業務合作

2018-04-01 13:50

美團加入中國網約車市場 補貼燒錢戰又起

2018-04-01 13:36

兩岸人物／B站陳睿 抓住90後的心

2018-04-01 00:38

兩岸人物／滴滴CEO 六年養出獨角獸

2018-04-01 00:38

人民幣去年走勢強勁 空頭慘賠

2018-04-01 00:37

陸外匯局：別賭匯率漲跌

2018-04-01 00:36

大陸3月製造業PMI 穩中有升

2018-04-01 00:35

郭樹清添新職 3把火呼之欲出

2018-04-01 00:05

海南限購加碼 非海南居民只能買1戶 首付款不得低於7成

2018-03-31 16:41
看更多

熱門文章

婚攝失手將睡新娘圖混入婚紗照 新郎退婚怒PO網

2018-04-02 09:45

9歲女童性早熟 醫生：可能與跳拉丁舞有關

2018-04-02 15:38

國台辦：賴清德堅持台獨十分危險 不自量力

2018-04-02 18:03

天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸預定墜落南太平洋

2018-04-02 09:28

陸媒傳出 台積電將西進A股發行CDR

2018-04-02 11:11

影／「天宮一號」返回地球 上午8點15分墜落南太平洋

2018-04-02 13:29

大陸偽科技產品想大賣 一定要加的謎之「科學」關鍵字

2018-04-02 11:00

天宮一號絢爛謝幕 再入大氣層 絕大部分燒毀

2018-04-02 12:59

阿里攜手螞蟻金服 全資收購餓了麼

2018-04-02 12:28

國台辦轟賴清德 陸委會：恐嚇只會造成負面效應

2018-04-02 19:53

看不到流星雨？ 天宮一號大部分燒毀蒸發

2018-04-02 11:24

天宮一號墜地球 火球劃天際景色無望

2018-04-02 13:05

記者混入！高鐵香港段首日測試 驚爆保安漏洞

2018-04-02 15:20

福建餐廳老闆殺海螺獲3顆寶珠 價值1700萬？

2018-04-02 15:20

大陸首通5G商用電話 中興通訊、中移動熱線撥通

2018-04-02 12:45

遭圍攻 港大教授戴耀廷再自辯不贊成港獨

2018-04-02 13:08

重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17

國研院太空中心：大陸天宮一號殘骸對台灣無威脅

2018-04-02 17:14

中抖音的毒！浙江男為博讚 偷奔馳車標

2018-04-02 15:44

港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23

「港獨說」風波續繞 建制派議員圍剿戴耀廷

2018-04-02 15:29

高鐵香港段測試首日傳記者混入 港鐵狀況外

2018-04-02 15:21

樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08

重慶陵園推「代客祭祀」 遠程讀信收百元人民幣

2018-04-02 15:44

假阿膠暴利這樣賺…什麼皮都有 就是沒驢皮

2018-04-02 14:16

中越外長會談 指穩妥處理海上問題至關重要

2018-04-02 11:11

陸外交部：沒發現天宮一號對地面造成損害

2018-04-02 18:10

天宮一號墜入南太平洋 7年任務告終

2018-04-03 00:49

中國客爆買缺貨 日本資生堂、高絲化妝品限購

2018-04-02 14:13

央視踢爆：調和油偷工減料 「吃不死人就行啦」

2018-04-02 14:12

國僑辦併入統戰部 許又聲任正部級統戰部副部長

2018-04-03 00:13

好羨慕！江蘇政策：中小學童作業「超時免做」

2018-04-02 14:16

炒作低齡小媽媽 「快手平台」清查、關推薦

2018-04-02 16:18

首屆中華設計獎引領潮流 台灣作品勇奪多獎

2018-04-02 20:23

陸國家監察委首次出手 貴州前省長落馬

2018-04-02 12:25

北京前門大街 多家百年老店將撤

2018-04-02 18:34

只因惡搞中共「紅色經典」 陸罰多家影音網站

2018-04-02 20:35

習近平掌財經委員會 首控威脅穩定問題

2018-04-03 00:49

處女出訪給中國 習大讓金正恩當靠山

2018-04-02 16:22

諾貝爾獎得主獲永久居留身分證

2018-04-03 02:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top