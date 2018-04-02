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報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

北京瞭望／大陸經濟走向轉捩點

2018-04-02 00:29經濟日報 李春

整個3月，北京城大多數時間在雲裡霧中，又政經大事不斷。踏入4月，既是萬物皆潔齊之時，又是楊花柳絮漫天之際。中國經濟的4月，注定要在清朗與煩擾的糾纏中，試著走走轉捩之路。

3月最後的日子裡，中國經濟不斷的一驚一乍，其中最大的尾巴留到了4月，一是中美貿易戰是開打還是轉和，那說法太多，僅以北京大學國家發展研究院一家，就有兩種主張，一種老一輩如林毅夫告誡的，「要避免過度民族主義，應該保持定力」；一種是年輕一代如余淼杰主張的「我們也無路可退，只能破釜沉舟」。

當然還有另外一條尾巴，那是金正恩突然主動求訪北京，習近平當天即回應邀請。這一轟動性的訪問，在北京城中也有兩種斷言，一是相信這仍是朝鮮遊走大國間的「忽悠」之術，一種認定是走投無路下必走之路。但從傳出金正恩開出的五大清單去看，要中國重啟「援朝」之路建高鐵等，又不像只是來吊吊胃口。

3月留下好多懸念，破解之術，一種是往前看，一種是回過頭。往前看，主要看一個星期後，預定4月8日在海南博鰲登場的那個年度論壇。北京城中早就傳出，3月辦完大事，4月習近平要在博鰲論壇上開講，發放出其未來五年的宏圖大計。而現在面臨中美貿易戰和國際變局，習近平講什麼、怎麼講，當然是最大的懸念。

解讀這一懸念，也可以回過頭來看3月最後日子的北京城，一是看3月29日這天，中國商務部的例行新聞發佈會，這被認為是中美貿易爭端以來的首場新聞發布會，中國商務部發言人說「中方談判磋商的大門始終是敞開的」。這次中國商務部的表態，被解讀為高層定奪下的「備戰求和」。

如果再回過頭兩天，就要看中國新科副總理劉鶴27日突然到中國央行及銀保監會、證監會的視察。那次視察有兩種解讀，一種是說中美貿易戰戰雲密佈下的備戰，重點在防範大戰中出現的金融風險；另一種說主要在新的貨幣政策實施和監管體系下，作金融體制改革開放的戰前動員。

劉鶴那次到底所為何去? 有在場人士說，要看看劉鶴的臉色。作為中國國務院新分工中，金融和對外貿易的總牽頭人，也是中美貿易戰的中方總操盤手，劉鶴那天一臉輕鬆，似乎心情不錯。

後來有人從中國新科央行行長易綱的講話中，找到一點破解。易綱說中國未來金融工作，可以概括為三句話，「第一句話是實施好穩健中性的貨幣政策，第二句話是推動金融業改革開放，第三句話是打好防範化解重大風險攻堅戰、保持金融業整體穩定。」

很多人認為，易綱講的是老話，但值得注意的是老話新序，也就是說，易綱把「穩健中性的貨幣政策」放在第一位，但金融改革開放放到第二位，防範重大風險擱到了第三。

如果再回顧一下，會看到中共19大以來，中共高層定下今年要打「三大攻堅戰」，而排在第一位的是「防範和化解重大風險」，就可以揣測易綱排序，是否另有用心。

放下中國經濟是起是落、中美貿易戰是戰是和而不計，單單看中共19大以來，中共最高層因何要急急忙忙辦修憲、換人、調機構那麼多事，又把今年定為改革開放40周年的特別周年，可以有的一種理解為，中共領導層試圖以改革開放的新舉措，重尋「戰略機遇期」。而美國方面又何嘗不會「以戰逼放」，即逼破中國開門放行呢。是以，4月將是國際格局突破之月，中國經濟轉捩之月。

北京大學易綱

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