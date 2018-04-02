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中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-02 00:48聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸外長王毅（左）昨出席越南舉行的區域經濟會議後，訪問越南。他將於月中出訪日本。...
大陸外長王毅（左）昨出席越南舉行的區域經濟會議後，訪問越南。他將於月中出訪日本。 （歐新社）
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日媒報導，中日政府已開始協商今年四月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」，如能在大陸外交部長王毅四月十五日前後訪日時舉行，將是二○一○年八月在北京舉行以來，時隔七年半後再次展開部長級對話。

共同社報導，多名日中消息人士透露，兩國政府已就四月重啟「經濟高層對話」展開協調。升任大陸國務委員的外交部長王毅預定十五日前後訪日，很可能配合這一日程安排對話。鑑於今年是「日中和平友好條約」締結四十周年，將深化戰略互惠關係。

報導指出，日本政府判斷，鑑於大陸國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以基本決定五月舉行的日中韓三國領導人會談為契機，實現首相安倍晉三年內訪陸和習近平儘早訪日，從而推進兩國關係。

報導表示，陸方有意改善對日關係，促使日本積極應對大陸的一帶一路經濟帶構想，似乎也有在美中關係因貿易問題緊張下，拉攏日本靠近大陸的想法。

消息人士透露，進入三月後，大陸徵詢重啟經濟對話的意向。日本同意，進而展開調整。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業相世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。

對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」及「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識。雙方有意就合作完善亞洲的基礎設施建設等達成共識。另一方面，考慮美國政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，日中雙方也有可能圍繞自由貿易的重要性交換意見。

中日經濟高層對話機制是二○○七年四月時任大陸總理溫家寶訪日期間，與日本首相安倍晉三共同商定啟動。但近年由於釣魚台問題以及日本在南海問題上對大陸制衡等因素，會議中斷。

王毅習近平一帶一路安倍晉三

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