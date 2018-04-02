陸手機掃碼消費 額度設限

2018-04-02 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國人民銀行針對手機條碼支付新規昨（1）日上路，使用靜態掃碼支付，同一客戶銀行或支付單日累計交易金額不超過人民幣500元（約新台幣2,325元）。

法制晚報報導，人行日前頒布《條碼支付安全技術規範（試行）》和《條碼支付受理終端技術規範（試行）》，基於安全考慮，新規將對二維碼、條形碼等掃碼支付進行限額。

由於靜態條碼易被篡改或變造，易攜帶木馬或病毒，使用靜態條碼進行支付的，風險防範能力為最低等級，同一客戶銀行或支付機構單日累計交易金額應不超過人民幣500元。使用動態掃碼支付，則不限額。

靜態條碼指的是長期有效的條碼，例如商家貼在櫃台上的二維碼。目前，靜態條碼被認為是風險最大的支付領域之一。

中國支付清算協會負責人說，針對通常通過掃描街邊攤位、小賣部張貼的二維碼進行的支付，這類支付風險控制措施較少，安全性較低。

人民日報報導，新規將掃碼支付分為四個風險等級，其中動態掃碼分為三個等級，而靜態條碼的風險防範能力最低，為D級。

其中，風險防範能力達到A級，即採用包括數字證書或電子簽名在內的兩類以上有效要素對交易進行驗證的，可與客戶通過協議自主約定單日累計限額。

風險防範能力達到B級，即採用不包括數字證書、電子簽名在內的兩類以上有效要素對交易進行驗證的，同一客戶單個銀行賬戶或所有支付帳戶單日累計交易金額應不超過人民幣5,000元

風險防範能力達到C級，即採用不足兩類要素對交易進行驗證的，同一客戶單個銀行帳戶或所有支付帳戶單日累計交易金額應不超過人民幣1,000元。