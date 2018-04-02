陸監管第三方支付 找微信合作

2018-04-02 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



中國銀聯和微信支付昨（1）日宣布，銀聯與騰訊旗下負責微信支付的財付通支付科技有限公司簽署合作協定，正式開展微信支付條碼業務合作，有助於處理大陸第三方支付機構之間與不同銀行或非金機構的清算需求。

分析認為，這一合作的背後，是大陸第三方支付業者直接連接商業銀行這一模式的大限。但到目前為止，尚未有支付寶與銀聯合作的進一步消息。

經濟日報提供 分享 facebook 澎湃新聞網報導，銀聯指出，與微信支付已完成系統對接、聯合調整測試和生產驗證，各項準備工作全面就緒。即日起，中國銀聯將向收單機構提供微信支付條碼，提供支付業務接入測試的服務。各收單機構可登陸銀聯開放平台獲取相關文檔，再根據中國銀聯和微信支付的指引分批加入。

銀聯是中國人民銀行旗下公司，這項政策主要改變在於，所有第三方支付跟銀行帳戶有關的資金流動數據，人行都能取得。

雖然這項措施對絕大部分的使用者而言，這項改變並不會有什麼太大影響，但有助於官方進行各類金融監管，特別是跨行第三方支付的監管。

針對部分支付機構與多家銀行，或支付機構間直接進行商戶拓展的情況，中國人民銀行去年底發布、並在4月1日執行的條碼支付規範中明確要求，大陸各商業銀行、支付機構在開展條碼支付業務時，若涉及跨行交易，應當通過人行的跨行清算系統，或者聚備合法資格的清算機構處理。

人行旗下擔任轉接清算工作的中國銀聯公司，以及受人行監管的「非銀行支付機構網絡支付清算平台」（簡稱網聯），是目前大陸僅有的兩家合法清算機構。

在此之前，微信和支付寶已在去年也向網聯合作。

為重返網路支付轉接清算市場並與網聯競爭，銀聯在1月29日將新一代銀聯無卡業務的轉接清算平台，全面向各大機構展開其服務。