中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東省智能製造創新示範園、中德智能製造國際合作示範區啟動儀式日前在廣東佛山市順德區舉行。這個占地面積達萬畝的示範區，將打造成國際機器人產業生態圈、大灣區工業展覽中心和佛山中歐城市化合作示範點。

根據規劃，到2020年，示範區將引入機器人上下游生態企業不少於100家；到2025年，引入機器人上下游生態企業不少於500家。

新華社報導，作為入駐該示範區的重點項目，美的庫卡智能製造產業基地規劃占地1200畝。美的集團董事長方洪波說，美的庫卡智能製造產業基地將為美的庫卡在中國市場的開拓奠定更堅實的基礎。產業規劃涵蓋智能製造、智能物流、智慧家居、智能醫療四大區塊，包括機器人本體製造中心、研發中心、培訓中心，將形成新千億級產業聚落，帶動順德乃至整個華南地區智能製造產業的發展升級。

「庫卡集團將在中國建立新工廠，開發新產品，尤其是滿足中國市場需求的新產品。預計2024年在此的機器人產量將達到7.5萬台，中國總產量達10萬台。」庫卡集團CEO蒂爾．勞伊特說。

佛山市委書記魯毅說，示範區堅持創新是第一動力，緊扣製造業創新這個核心關鍵，致力打造智能製造全產業鏈，推動網際網路、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，預計將形成新的千億級產業集群。這將為佛山推動製造業轉型升級、打造面向全球的國家製造業創新中心提供有力支撐。

廣東省副省長陳良賢說，美的集團與庫卡集團的跨國聯姻，將推動「中國製造2025」和「德國工業4.0」合作共贏，雙方將在引領全球機器人及自動化技術的發展上形成更緊密的合作關係，併為廣東省發展先進製造業提供有利支撐。