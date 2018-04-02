親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市人民政府指出，初步統計，剛落幕的2018廣州國際投資年會，簽約投資額近1900億元（人民幣，下同），涵蓋越秀區、增城區、番禺區、南沙區、花都區和白雲區六個區，其中番禺區簽下38個項目，預計投資額558億元，為各區之最。

中新社報導，越秀區簽的九個項目中，涉及零售、住房、養老、旅遊等。其中，越秀區將引入泰國正大集團合作開啟智能新零售業。泰國正大集團是由泰籍華人創辦的大型跨國公司，此次正大集團擬投資20億人民幣，深度布局線下通路，推行「生活超市-無人商店-智能終端」新模式，計畫兩年內全面鋪開「泰友社區超市+無人零售商店+智能零售終端機」的智能零售綜合體建設工程，整合數據、供應鏈、支付、物流等形成全新消費模式。

番禺區簽約量為各區之最，包括怡亞通（廣州）供應鏈整合基地、國能置信智慧科技園、金山湖（國家）互聯網雙創示範基地、EYEXPOVR全景科技項目、廣州匯智一號股權投資合夥企業等38個項目落戶番禺，估總投資約558億元。

2017年番禺區地區生產總值1948.3億元，增長8%，在中國最具投資潛力百強區中排名第五，全國綜合實力百強區中排名第十。

花都區簽約10個綠色產業項目獲得超143億多元資金支持。2017年起，花都區財政連續五年每年安排不低於10億元的專項資金，重點獎勵綠色金融機構、綠色企業及綠色發展人才，全力打造綠色金融發展新模式。

白雲區則達成六個戰略合作意向協議，涵蓋信息技術、先進製造業、軌道交通、現代金融以及現代服務業等領域，新引進20多家企業集聚白雲區，預計總投資額超過715億元。

人民幣泰國

相關新聞

中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-02 00:48

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23

福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23

中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23

惠台31條大解析／專家：台商搶食惠台31條商機…因地制宜

2018-04-02 01:01

惠台31條大解析／中國製造2025 揪台商一起來

2018-04-02 01:01

北京瞭望／大陸經濟走向轉捩點

2018-04-02 00:29

涵碧樓 拚A股上市

2018-04-02 00:01

大陸．資金．對策／降低增值稅影響台商利潤

2018-04-02 00:01

陸手機掃碼消費 額度設限

2018-04-02 00:01

陸監管第三方支付 找微信合作

2018-04-02 00:01

陸首張環保稅票 上海開出

2018-04-02 00:01

商總南京設辦事處 突喊卡

2018-04-02 00:01

銀聯攜手微信支付 大陸金融監管加分

2018-04-01 23:42

中國銀聯和微信支付牽手了：正式開展條碼支付業務合作

2018-04-01 13:50

美團加入中國網約車市場 補貼燒錢戰又起

2018-04-01 13:36

兩岸人物／B站陳睿 抓住90後的心

2018-04-01 00:38

兩岸人物／滴滴CEO 六年養出獨角獸

2018-04-01 00:38

人民幣去年走勢強勁 空頭慘賠

2018-04-01 00:37

陸外匯局：別賭匯率漲跌

2018-04-01 00:36

大陸3月製造業PMI 穩中有升

2018-04-01 00:35

郭樹清添新職 3把火呼之欲出

2018-04-01 00:05

海南限購加碼 非海南居民只能買1戶 首付款不得低於7成

2018-03-31 16:41

大陸3月製造業PMI升至51.5的今年高點 製造業呈現擴張

2018-03-31 10:41

大陸證監會、國務院為中概股、獨角獸讓道回歸A股

2018-03-31 10:30

華為去年獲利2,233億 飆增28%

2018-03-31 00:13

台企詢問A股上市大增

2018-03-31 00:13

上汽業績創新高 股價勁揚

2018-03-31 00:13

陸企赴美IPO額 Q1衝高

2018-03-31 00:11

陸挺半導體 打減稅牌

2018-03-31 00:11

中國六大銀行去年不良放款率下降0.2個百分點

2018-03-30 17:59

滬引進外籍人才21.5萬人 占全國比率23.7%

2018-03-29 01:43

陸汽車年年熱銷 登記數達2.17億輛

2018-03-28 01:16

上海最低工資增幅173.8% 十年來最大

2018-03-27 01:04

精博台商專欄／香港註冊公司 留意新規

2018-03-27 00:58

北京瞭望／二線城搶人才，送房又送錢

2017-10-16 00:01

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

怎麼住人？ 家被19墳墓包圍 江蘇婦人怕怕

2018-04-01 14:12

中國VPN整頓結束 以後翻牆…只能用「官梯」

2018-04-01 18:57

報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

2018-04-02 01:17

環球時報：大陸必須精確打擊賴清德 開創反台獨新局面

2018-04-01 09:59

台灣博士生看陸電影《厲害了我的國》：真的感同身受！

2018-04-01 11:57

天宮一號墜地球 中國：2日進入大氣層

2018-04-01 15:48

河南童踹壞電梯門 母：應該謝謝他測品質

2018-04-01 14:08

涉孫政才案 女富商段偉紅失聯半年

2018-04-01 23:27

中國銀聯和微信支付牽手了：正式開展條碼支付業務合作

2018-04-01 13:50

南京涵碧樓開幕 蔣家私廚美食引饕客

2018-04-01 12:12

港澳辦指控分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-04-01 14:58

陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12

中國宗教事務條例上路 教會學校遭查封

2018-04-01 12:33

不只習思想 中國官媒論述習近平經濟思想

2018-04-01 10:38

批美打貿易戰 王毅回應：保護主義將自食苦果

2018-04-01 16:48

天宮一號 今墜大氣層

2018-04-02 00:48

大陸首張環境保護稅稅票 今天上午在上海順利開出

2018-04-01 10:25

美團加入中國網約車市場 補貼燒錢戰又起

2018-04-01 13:36

大陸推動財產稅制 抑制房市泡沫

2018-04-01 20:53

新華社萬字長文 論述「習近平新時代經濟思想」

2018-04-02 00:48

4762億建軌道交通 京滬巨網成形

2018-04-02 01:23

南京博士市長 為吸引台資曾興辦3人學校

2018-04-01 18:40

陸嚴控宗教辦學 傳多地教會幼兒園遭打壓

2018-04-01 18:40

兩岸微流行／智慧公路 目標零事故

2018-04-02 00:48

北京瞭望／大陸經濟走向轉捩點

2018-04-02 00:29

中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-02 00:48

留住外國人才 上海加碼祭優惠

2018-04-02 01:23

南京涵碧樓 蔣家菜飄香

2018-04-02 00:48

米老鼠戴簪花、穿旗袍 上海味

2018-04-02 01:23

涵碧樓 拚A股上市

2018-04-02 00:01

科考新紀錄 大片富稀土沉積曝光

2018-04-02 01:23

山東濟南 夜景醉人添春意

2018-04-02 01:23

大陸．資金．對策／降低增值稅影響台商利潤

2018-04-02 00:01

商總南京設辦事處 突喊卡

2018-04-02 00:01

陸監管第三方支付 找微信合作

2018-04-02 00:01

陸手機掃碼消費 額度設限

2018-04-02 00:01

廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23

福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23

中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top