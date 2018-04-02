廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市人民政府指出，初步統計，剛落幕的2018廣州國際投資年會，簽約投資額近1900億元（人民幣，下同），涵蓋越秀區、增城區、番禺區、南沙區、花都區和白雲區六個區，其中番禺區簽下38個項目，預計投資額558億元，為各區之最。

中新社報導，越秀區簽的九個項目中，涉及零售、住房、養老、旅遊等。其中，越秀區將引入泰國正大集團合作開啟智能新零售業。泰國正大集團是由泰籍華人創辦的大型跨國公司，此次正大集團擬投資20億人民幣，深度布局線下通路，推行「生活超市-無人商店-智能終端」新模式，計畫兩年內全面鋪開「泰友社區超市+無人零售商店+智能零售終端機」的智能零售綜合體建設工程，整合數據、供應鏈、支付、物流等形成全新消費模式。

番禺區簽約量為各區之最，包括怡亞通（廣州）供應鏈整合基地、國能置信智慧科技園、金山湖（國家）互聯網雙創示範基地、EYEXPOVR全景科技項目、廣州匯智一號股權投資合夥企業等38個項目落戶番禺，估總投資約558億元。

2017年番禺區地區生產總值1948.3億元，增長8%，在中國最具投資潛力百強區中排名第五，全國綜合實力百強區中排名第十。

花都區簽約10個綠色產業項目獲得超143億多元資金支持。2017年起，花都區財政連續五年每年安排不低於10億元的專項資金，重點獎勵綠色金融機構、綠色企業及綠色發展人才，全力打造綠色金融發展新模式。

白雲區則達成六個戰略合作意向協議，涵蓋信息技術、先進製造業、軌道交通、現代金融以及現代服務業等領域，新引進20多家企業集聚白雲區，預計總投資額超過715億元。