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福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福建省平潭綜合實驗區經濟發展局日前指出，結合區位優勢，平潭先行先試允許台灣法人單位在平潭開展無人駕駛汽車測試，推進兩岸無人駕駛汽車產業交流融合。

中新社報導，前一天，平潭無人駕駛測試基地啟動，為由百度公司和金龍汽車聯合開發的無人駕駛微循環車「阿波龍」（Apolong）頒出六張大陸首批測試牌照。

平潭經發局相關負責人表示，無人駕駛汽車測試是推進無人駕駛汽車產業發展的重要基礎，為在兩岸無人駕駛汽車產業融合發展邁出關鍵一步，平潭突破無人駕駛測試車輛界定，可允許無方向盤的機動車輛測試，並提出在測試達到一定條件後，可在島內率先開展試點應用。

目前平潭已公布自動駕駛道路測試相關管理辦法及細則。平潭無人駕駛測試基地選定平潭島中西部的麒麟大道西段為首期測試場地，全長超過六公里，有新能源充電樁、高速移動信息通信基站等配套設施。

百度智能駕駛事業群綜合管理部總經理尚國斌表示，「阿波龍」將於7月31日投入量產，將在平潭國際旅遊島環島路等特定旅遊觀光景點展開階段性營運。

「有別北京、上海、重慶的無人駕駛車測試基地，平潭獨具環境優勢。」他補充說，尤其是平潭正在發展國際旅遊島，旅遊資源豐富。

金龍客車工程研究院副院長陳衛強展望未來平潭旅遊園區啟用無人駕駛車的前景，認為無人駕駛汽車時速可達70公里，但在平潭園區，限時速為20公里至30公里，若手動接管可提速至40公里，遊客可用自然語言對話的交互方式，像滴滴打車那樣用APP叫車，定位精準而節能高效。

平潭官方表示，下一階段，平潭將圍繞無人駕駛汽車產業鏈上下游加快布局，利用當前政策優勢，完善測試基地建設，開展旅遊體驗試點，推進5G網路覆蓋、在人工智能、大數據等領域創新應用，不斷拓展人工智能產業鏈項目。

百度環島北京

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