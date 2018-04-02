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報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國玩具和嬰童用品協會日前上海在發布「中國玩具和嬰童用品行業發展白皮書」顯示，2017年中國玩具行業零售規模達646.3億元（人民幣，下同），比上一年增長16.2%；0－12歲兒童人均玩具消費276.8元，比上一年增長14.5%。

2017年中國相關嬰童用品市場零售呈現高速增長，手推車零售規模124.21億元，年增長16.8%；兒童安全座椅零售規模43.44億元，年增長24.1%；奶瓶零售規模49.2億元，年增20%。

中國玩具和嬰童用品協會會長梁梅表示，中國玩具及主要嬰童用品市場快速成長，一方面說明作為「中國製造」代表的玩具及嬰幼用品行業，通過轉型升級提升實力；另一方面說明中國市場消費升級明顯，娛樂益智的玩具以及安全環保的嬰童用品正在不斷提升中國家庭的生活品質。

中國玩具和嬰童用品協會開展的抽樣調查顯示，2017年中國消費者購買100－299元玩具的佔比超過一半，100元以下玩具的銷售比重僅15%，說明相關消費正走向中高端。從購買通路看，玩具線下零售比重達76.5%，線上銷售規模比重23.5%，說明百貨、專賣店等實體商業仍為玩具銷售主通路。

中國玩具和嬰童用品協會統計，2017年中國傳統玩具商品進出口245.11億美元，大幅增長29.74%，增速比上一年加快12.89個百分點。

其中，出口239.51億美元，年增長30.19%，高於當年大陸貨物貿易出口增速19.39個百分點，高於輕工行業出口增速21.52個百分點。

近五年來，中國傳統玩具以一般貿易方式實現的出口持續增長，顯示出中國企業依靠自身原材料以及創新設計開發的玩具日益受到國際市場歡迎。

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