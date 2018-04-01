大陸推動財產稅制 抑制房市泡沫

2018-04-01 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國大陸當局目前又開始推動財產稅制，作為抑制房市泡沫的關鍵手段。

依據「房價／所得比率」計算，大陸房價是全世界最高者之一，因投機需求強勁。西南經濟金融大學的研究指出，估計全國空屋數達5,000萬單位。

中共領導階層五年前制定的經濟改革計畫中，便包括推動財產稅。但之後由於經濟成長減緩，且房市於2014到2015年間回檔，使當局暫時擱置此事。由於城市富有居民反對，加上一些政府官員擁有多戶住宅，都妨礙財產稅的進展。

但2015年之後房市又回溫，使一些人大代表警告經濟因過度依賴房地產斤遭到「綁票」。加上去年經濟成長率又回升，且習近平又宣示「房子是用來居住，而不是用來投機」，也強化財產稅的動能。

在3月召開的人大會議中，總理李克強呼籲推動財產稅立法，這是2014年來首次在人大工作報告中點名財產稅制。

人大常委會主席張德江也證實財產稅草案今年已經排入議程，是2015年來首次。

中國證券上海房地產研究主任表示，財產稅何時出台還很難說，但至少政府推動的意向已經增強。兩年前人人都只討論財產稅是否會實施，但現在政府實施財產稅的態度已經明確。

北京龍洲經濟顧問公司相信草案可能於今年底公布，並於2019年底實施。

不過財產稅的要點仍不確定，包括課稅標的及稅率。重慶與上海市2011年時實施的試點計畫中，將低收入者擁有的住宅排除在外，只對高價房課稅，且第一戶住房完全免稅；稅率由0.4%-1.2%。

屋主擔心財產稅將傷害房價，但專家預期最終的計畫將儘量降低對房市的衝擊，例如採取稅率遞增作法，並降低現行的財產交易稅率等。