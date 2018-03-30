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人民幣雙向波動 陸外匯局：勿賭匯率漲跌

2018-03-30 22:09中央社 台北30日電

人民幣匯率近期出現持續上漲與雙向波動局面，一年期波動率已達5%。中國國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，個人與企業應堅持依實際需求進行購匯，不要去「賭」匯率的漲跌。

新華社今天報導，對於人民幣匯率彈性提升，國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司司長王春英表示，不論是對企業或個人，首先應堅持根據實際需求進行購匯，不要去「賭」匯率的漲跌。

她指出，對個人言，在堅持按實際需求進行購匯的同時，可以有一定的趨勢判斷。但對企業來說，因用匯規模大，一定要有避險保值和財務中性的理念，切莫去「賭」人民幣匯率。

王春英表示，目前大陸已有相當多的銀行可為企業和個人辦理結售匯業務，能辦理即期結售匯業務的境內機構有489家，辦理衍生產品業務的境內機構接近90家，「特別要對企業說的一點就是，不要把衍生品當做一個賺錢的工具」。

她指出，衍生品就像保險一樣，在雙向波動的情況下，支付一定「保費」能夠把自己經營成本鎖定下來，對企業的經營來說是非常重要的，「我覺得企業都應該有這種意識」。

在個人部分，王春英表示，在每年5萬美元額度以內，只要持有個人身份證件，就可到銀行櫃台或透過電子銀行管道購匯，「從這些年的發展看，99.7%的居民每年的購匯金額，都是在5萬美元以內」。

她指出，若超過5萬美元，也可憑本人有效身份證件，和能夠證明真實交易、帶有金額的交易證明文件去銀行購匯，且個人還可持銀行卡在境外消費及提現。

至於去年底調整境外提現額度，改為每張身份證年額度10萬元人民幣的影響，王春英指出，此政策主要是出於反洗錢、反恐怖融資和反避稅逃稅的「三反」考慮。根據統計，絕大多數的居民個人持卡到境外提現，完全達不到10萬元人民幣額度。

人民幣外匯保費

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