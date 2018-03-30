滴滴區域總監看戰情 高補助重傷產業

2018-03-30 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸最大叫車平台、滴滴區域運營高級總監孫樞表示，感謝美團打車的競爭，但補貼過高會帶來黑色產業和刷單行為，對整個出行業造成巨大創傷。

新浪科技報導，美團打車已於21日宣布進入上海，上線計程車及快車兩種業務，並隨後宣布三天內先後實現每日訂單超過15萬、25萬和30萬。

在日前的中國發展高峰論壇上，美團點評CEO王興表示，美團打車已經在進入城市拿到了三分之一的市占率。王興還指出，與滴滴相比，美團在酒店、外賣等綜合服務上有優勢。

對於美團打車方面關於市占率的說法，滴滴區域運營高級總監孫樞表示，沒有競爭就沒有今天的滴滴，感謝美團大力補貼用戶，和滴滴一起把市場做大。

但他同時認為，補貼過高會帶來黑色產業和刷單行為，這會對整個出行業造成巨大創傷；同時允許大量外牌車湧入，不做安全排查（逐個審查），更是災難性的風險。

華爾街見聞報報導，為了留住用戶和對抗強勢登陸上海的美團打車，滴滴近日也連續向上海老用戶發佈促銷券，用戶可以享受「全城單單立減人民幣14元」的優惠。

相比之前，滴滴的優惠力度在明顯加大，滴滴的促銷顯然是對美團的回擊。目前看來，美團打車業務給滴滴帶來的壓力不小。