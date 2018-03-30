愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸最大的影音網站愛奇藝昨（29）日晚間登陸那斯達克，每股定價18美元，預計籌資規模最高可達27.3億美元。

愛奇藝於2月底遞交招股書，準備登陸納斯達克，計畫募集資金15億美元，令人意外的是，在3月18日的更新招股書中，一舉將募資金額上調至最高27.3億美元，比先前計畫的規模提高 42%至58%。

市場認為，愛奇藝敢在上市前夕大幅提高融資額至27億美元，底氣來自於「賺得多，虧得少，增長快」，尤其是付費用戶的巨大潛力，是公司的最大靠山。

Renaissance Capital 首席分析師 Kathleen Smith 此前表示，這意味愛奇藝的市值將達144億美元，成為今年以來美國證券市場最大規模的IPO。

愛奇藝日前向美國證券交易委員會（SEC）提交更新 F-1招股書，預計每股價格在17美元至19美元之間。

招股書顯示，愛奇藝 2017年總營收為人民幣173.78 億元，較2016年的112.37 億元增長54.6%；2015年、2016年和 2017年的淨虧損分別為25.75億元、30.74 億元、37.36億元。

雷鋒網報導，在收入組成上，線上廣告依然是愛奇藝的主要收入來源，但從2015 年到2017 年，其會員收入由人民幣9.97億元增長至65.36億元，且營收占比也由2015年的18.7%增長到37.6%。

愛奇藝表示，IPO 後，公司的約一半收益，預計將用來擴大和加強其內容發行，10%的收益將用於增強技術，其餘用於一般公司目的。

百度擁愛奇藝80.5%股份，在完成上市後，百度將續為控股股東，小米持股8.4%，為愛奇藝第二大股東。